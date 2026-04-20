«نصر المستقبل» يخوض برنامجاً احترافياً لصقل المواهب في مدريد



دبي (الاتحاد)

غادرت بعثة «نصر المستقبل»، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لبدء برنامج معايشة فنية متقدمة، بالتعاون مع مؤسسة «NextEra Sport»، خلال الفترة من 20 أبريل وحتى 4 مايو المقبل.

وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية واستراتيجية شركة النصر لكرة القدم، الهادفة إلى تطوير وصقل مواهب الأكاديمية، لا سيما لاعبي المنتخبات الوطنية في المراحل السنية، من خلال منحهم فرصة الاحتكاك المباشر بالمدارس الكروية الأوروبية، واكتساب خبرات ميدانية في بيئة تنافسية متقدمة، بما يسهم في بناء جيل كروي واعد وفق أعلى المعايير الاحترافية، ويدعم مسيرة النادي والمنتخبات الوطنية.

وتضم البعثة خمسة من أبرز لاعبي أكاديمية النصر الذين يمثّلون «العميد» في المنتخبات الوطنية، وهم: أحمد رائد (2005)، محمد جمال (2008)، إلياس سعيد (2009)، عمر أحمد (2010)، ومايد الفلاسي (2010)، ويرافقهم الإداري الكابتن عثمان المرزوقي.

وسيُقام البرنامج في منطقة «ألكوبينداس» بالعاصمة مدريد، حيث يخضع اللاعبون لتدريبات يومية مكثّفة تشمل الجوانب الفنية والتكتيكية، إلى جانب خوض مباريات ودّية أمام فرق إسبانية، بما يمنح الأجهزة الفنية فرصة تقييم مستوياتهم في أجواء تنافسية متنوعة.

كما يتضمن البرنامج جلسات تطوير فردي في مراكز متخصصة، ضمن منظومة إعداد متكاملة صباحاً ومساءً، بما يعزّز جاهزية اللاعبين ويرتقي بمستوياتهم الفنية والبدنية.