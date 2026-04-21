الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
حسام حسن يشيد بدور محمد صلاح في دعم مسيرة المنتخب المصري

21 ابريل 2026 20:56


القاهرة (د ب أ)
أكد حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري أن الكرة الأفريقية شهدت تطوراً كبيراً وأصبحت أكثر قوة وتنافسية عما كانت عليه في السابق، مشدداً على أنه لم يعد من السهل تحقيق أي نتائج إيجابية من دون بذل جهود مضاعفة وإعداد متكامل.
وأشاد حسن خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء بدور اللاعبين المحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد، في دعم مسيرة المنتخب.
وأضاف أن منتخب الفراعنة يمثل قيمة وطنية كبرى لكل المصريين، مؤكداً أن انتماء الجماهير للمنتخب الوطني يفوق أي انتماء للأندية، وأنه يشعر بسعادة غامرة لأن المنتخب ينجح في رسم البسمة على وجوه الشعب المصري باعتباره الممثل الرسمي للكرة المصرية في المحافل القارية والدولية.
وأوضح حسن أن الجهاز الفني يعتمد استراتيجية خوض مباريات قوية واحتكاكات دولية أمام مدارس كروية متنوعة، بهدف رفع مستوى اللاعبين وتجهيزهم بأفضل صورة للاستحقاقات الكبرى، مبيناً أن التطور الحقيقي للمنتخبات لا يتحقق إلا من خلال المواجهات المباشرة مع كبار المنتخبات.
وأشار المدير الفني إلى أن المنتخب المصري نجح في تحقيق نتائج متميزة خلال الفترة الماضية في التصفيات، قبل التأهل لكأس العالم للمرة الرابعة، وهو سجل يعكس المكانة التاريخية العريقة للكرة المصرية.

