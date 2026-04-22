الأربعاء 22 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«بطل البريميرليج 2016».. من المجد إلى الانهيار في 10 سنوات

22 ابريل 2026 08:29

لندن(أ ف ب)
تعرض ليستر سيتي إلى هبوط ثانٍ على التوالي، حيث سيلعب الموسم المقبل في الدرجة الثالثة الإنجليزية لكرة القدم، وذلك بعد عشرة أعوام من تتويجه المفاجئ بلقب الدوري الممتاز مع جايمي فاردي والجزائري رياض محرز والفرنسي نجولو كانتي.
وسقط ليستر سيتي في فخ التعادل أمام ضيفه هال سيتي 2-2 وهبط رسمياً إلى دوري الدرجة الثالثة (ليج وان)، وهي مسابقة لم يخضها سوى مرة واحدة سابقاً، خلال موسم 2008-2009.
ورفع "الثعالب" رصيدهم إلى 42 نقطة ولم يعد بإمكانهم تجاوز أول غير الهابطين حالياً بلاكبيرن روفرز (المركز 21، 49 نقطة) حسابياً، قبل مرحلتين من نهاية الموسم.
ولحق ليستر سيتي بشيفيلد وينزداي، متذيل ترتيب "تشامبيونشيب" الذي هبط منذ فبراير بعد تعرضه لحسم 18 نقطة من رصيده.
وكان ليستر سيتي عوقب هو الآخر بحسم ست نقاط بسبب مخالفات مالية ارتكبها في الماضي. لكن حتى من دون ذلك، جاء موسمه شاقاً جداً، إذ حقق 11 فوزاً فقط في 44 مباراة، تحت قيادة ثلاثة مدربين مختلفين، من بينهم المدرب المؤقت آندي كينغ.
ويعد هذا الهبوط الثالث خلال أربعة مواسم للنادي الواقع في وسط إنجلترا، بعدما غادر الدوري الممتاز في عامي 2023 و2025.
ويبدو السقوط مدوياً لبطل إنجلترا لعام 2016 والذي بلغ ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي، وتوج بكأس إنجلترا قبل خمسة أعوام على حساب تشيلسي بقيادة المدرب الألماني الحالي لمنتخب "الأسود الثلاثة" توماس توخيل في نهائي نسخة 2021.
وعلى الطرف الآخر من جدول الترتيب، توج كوفنتري ومدربه فرانك لامبارد بلقب "تشامبيونشيب" بعد فوزه على بورتسموث 5-1 الثلاثاء وذلك بعد أربعة أيام من ضمان الصعود إلى الدوري الممتاز.
وضمن ميلوول، صاحب المركز الثاني، خوض الملحق المؤهل للصعود عقب فوزه على ستوك سيتي 3-1 أيضاً.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©