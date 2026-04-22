موهبة الكاميرون تضع كبار أوروبا في دائرة الصراع

معتز الشامي (أبوظبي)

برز كريستيان كوفان بقوة هذا الموسم مع باير ليفركوزن، ما جذب اهتمام بعض أكبر الأندية في العالم، رغم انضمام اللاعب الكاميروني الدولي إلى الفريق خلال الصيف في صفقة متواضعة نسبياً، حيث تعاقد معه ليفركوزن مقابل 5.25 مليون يورو فقط من ألباسيتي.

ولم يكن كوفان معروفاً آنذاك، لكن يبدو أن الفريق الألماني قد اكتشف جوهرة ثمينة، وقد يجد صعوبة في الاحتفاظ به خلال فترة الانتقالات الصيفية، ولم يلعب اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً دقيقة واحدة في كرة القدم الاحترافية حتى بداية عام 2025، لكنه تألق بعد انضمامه إلى ألباسيتي وسجل 8 أهداف في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وكان باير ليفركوزن ينظر إلى كوفان كلاعب يحتاج إلى تطوير عند التعاقد معه، لكنه رسخ نفسه بقوة كلاعب أساسي في الفريق الأول. وهو مطلوب من قبل العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، أبرزها أرسنال وريال مدريد.

وبعد فترة من التأقلم مع أحد أفضل خمسة دوريات، تطور كوفان من لاعب بديل مؤثر إلى لاعب أساسي منتظم، ليشارك المهاجم أساسياً في 19 مباراة فقط من أصل 42 مباراة خاضها مع ليفركوزن في الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

وسجل كوفان 7 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة هذا الموسم خلال 1904 دقائق لعبها هذا الموسم، بمعدل مساهمة تهديفية كل 127 دقيقة. لا يعد أداء كوفان الهجومي استثنائياً، ولكنه مع ذلك يعتبر إنجازاً مبهراً لموسمه الأول في دوري من الدرجة الأولى. ما يجعله خامس أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بين اللاعبين المراهقين في البوندسليجا.

وليس تسجيل الأهداف هو ما يلفت الانتباه بالضرورة، بل الطريقة التي يستخدم بها جسده وقوته البدنية لخلق مساحة لزملائه، ما يجعله لاعباً استثنائياً ونادراً ما يوجد مثله.

ويعد كوفان الآن من أفضل المهاجمين تحت 21 عاماً في أوروبا، والأكثر تكاملاً، حيث يتمتع بالسرعة والمهارة، ويدافع بشكل ممتاز، ويجيد الكرات الهوائية.

وينتظر أن يطلب باير ليفركوزن ما بين 60 و70 مليون يورو مقابل الموهبة الكاميرونية هذا الصيف، وهو ما قد يثني الأندية الراغبة في ضمه، نظراً لقلة عدد المباريات التي خاضها. لكن كوفان بلا شك موهبة واعدة، وقد حظي بمتابعة العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز. وتشير تقارير من ألمانيا إلى اهتمام ريال مدريد به أيضاً، بينما يتابع بايرن ميونيخ، بطبيعة الحال، تطوراته.

ولا يزال باير ليفركوزن ينافس على التأهل إلى إحدى البطولات الأوروبية هذا الموسم، لكن كوفان قد يكون أحدث المواهب التي يبيعها النادي مقابل مبلغ ضخم.