الأربعاء 22 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
سلطانوفا تهدي «الإمارات للدراجات» وصافة سباق فرغانة الكبرى

22 ابريل 2026 13:15

طشقند (وام)
أحرزت الكازاختسانية ريناتا سلطانوفا، بطلة آسيا لسباق الفردي ضد الساعة، لاعبة فريق الإمارات للدراجات، فوزاً جديداً بعد تتويجها بلقب المرحلة الثانية والأخيرة من سباق جائزة فرغانة الكبرى للسيدات، في أوزبكستان، والذي اختتم أمس.
وقدمت سلطانوفا، أداءً قوياً بعد أن حلت رابعة في المرحلة الافتتاحية، لتعود بقوة وتحسم المرحلة الثانية لصالحها عقب هجوم ناجح أنهت به السباق منفردة بعد مسافة بلغت 91 كيلومتراً.
وعبرت سلطانوفا خط النهاية بفارق 29 ثانية أمام الصينية هايشين دونج من فريق "إكس دي إس تشاينا وومن"، والإندونيسية أيوستينا ديليا برياتنا، والأوزبكية يانينا كوسكوفا من فريق "كوين سبورت".
وبفضل نتائجها في المرحلتين، حلت سلطانوفا في المركز الثاني بالترتيب العام للسباق، بفارق دقيقة و7 ثوان خلف الصينية هاو زانج.

أخبار ذات صلة
كوزنيفروي يضع «الإمارات للدراجات» على منصة تتويج «دي برابانتسه بايل»
«الإمارات للدرّاجات» يخطف صدارة «أو جران كامينيو» في المرحلة 4
الإمارات للدراجات
الشمري: نتعامل مع باقي مباريات الدوري باعتبارها نهائيات
رئيس الدولة ورئيس كينيا يبحثان تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتطورات الإقليمية
"أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لدول التعاون" تطلق حملة "حماية تأمينية.. بمظلة خليجية"
تعاون بين «دبي الجنوب» و«الإمارات دبي الوطني» لدعم مجتمع الأعمال
شراكة بين متحف زايد الوطني ومبادلة للاستثمار
