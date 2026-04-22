سلطانوفا تهدي «الإمارات للدراجات» وصافة سباق فرغانة الكبرى

طشقند (وام)

أحرزت الكازاختسانية ريناتا سلطانوفا، بطلة آسيا لسباق الفردي ضد الساعة، لاعبة فريق الإمارات للدراجات، فوزاً جديداً بعد تتويجها بلقب المرحلة الثانية والأخيرة من سباق جائزة فرغانة الكبرى للسيدات، في أوزبكستان، والذي اختتم أمس.

وقدمت سلطانوفا، أداءً قوياً بعد أن حلت رابعة في المرحلة الافتتاحية، لتعود بقوة وتحسم المرحلة الثانية لصالحها عقب هجوم ناجح أنهت به السباق منفردة بعد مسافة بلغت 91 كيلومتراً.

وعبرت سلطانوفا خط النهاية بفارق 29 ثانية أمام الصينية هايشين دونج من فريق "إكس دي إس تشاينا وومن"، والإندونيسية أيوستينا ديليا برياتنا، والأوزبكية يانينا كوسكوفا من فريق "كوين سبورت".

وبفضل نتائجها في المرحلتين، حلت سلطانوفا في المركز الثاني بالترتيب العام للسباق، بفارق دقيقة و7 ثوان خلف الصينية هاو زانج.