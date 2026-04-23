«التايكواندو» يفتح باب التسجيل للمشاركة في بطولة المواهب

الفجيرة (وام)

أعلن اتحاد الإمارات للتايكواندو، فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة التايكواندو، والمقررة يومي 25 و26 أبريل الجاري، في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

وأوضح الاتحاد في بيان، أن هذه النسخة التي أطلقتها لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، بإشراف وزارة الرياضة، تستهدف اكتشاف وصقل المواهب الرياضية الواعدة، وتوسيع قاعدة الممارسين في رياضات الفنون القتالية.

من جهته أكد عبدالله السماحي، الأمين العام لاتحاد التايكواندو، أن الاتحاد وجّه دعوات رسمية إلى أندية اللعبة للمشاركة الفاعلة في هذه النسخة، والمساهمة في إنجاح البطولة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة خطوة نوعية تدعم مسيرة تطوير الرياضة الإماراتية.

وأضاف أن الاتحاد بذل جهوداً مكثفة منذ الإعلان عن البطولة، تضمنت تشكيل اللجان الفنية، وتوفير الكوادر التدريبية والتحكيمية، بجانب تجهيز كافة المتطلبات التنظيمية لإنجاح الحدث، وذلك بمتابعة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس الاتحاد.