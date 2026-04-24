«حتا» و«365» يطاردان حلم «كأس الاتحاد» على استاد آل مكتوم

معتصم عبدالله (دبي)

تتجه الأنظار في السادسة من مساء الغد إلى استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، الذي يحتضن نهائي «كأس الاتحاد» لموسم 2025-2026، في مواجهة مرتقبة تجمع حتا، ممثل دوري الدرجة الأولى، و365 بطل دوري الدرجة الثانية، في صراع مفتوح على أول ألقاب موسم الهواة.

ويحمل النهائي طابعاً خاصاً، كونه يجمع بين خبرة حتا، أحد أبرز فرق المقدمة في دوري الأولى، وطموح 365 الذي فرض نفسه كأحد أهم مفاجآت الموسم، بعدما شق طريقه بثبات من الأدوار التمهيدية حتى بلوغ النهائي، إلى جانب ضمانه التأهل إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل.

وبلغ حتا المباراة النهائية عقب فوزه على الحمرية 3-1 في نصف النهائي، مؤكداً قدرته على التعامل مع المواجهات الحاسمة، فيما واصل 365 عروضه اللافتة بتفوقه على مودرن سبورت (من الدرجة الثالثة) 2-1، ليبرهن على جدارته بمقارعة فرق الدرجات الأعلى.

ويمثّل النهائي فرصة ذهبية للفريقين لكتابة فصل جديد في تاريخهما، حيث يسعى حتا لإضافة لقب جديد إلى سجله وتعزيز حضوره، في حين يطمح 365 إلى تتويج استثنائي بعد ضمان الصعود، ومواصلة رحلة الحلم التي بدأت منذ الدور التمهيدي.

وتتجه الأنظار كذلك إلى المواجهة التكتيكية بين المدربين، حيث يقود وليد عبيد حتا بطموح تحقيق لقب جديد يُضاف إلى سجله، بعدما سبق له قيادة الفريق للصعود إلى دوري المحترفين مرتين، إلى جانب إسهاماته السابقة مع أندية دبي واتحاد كلباء.

في المقابل، يدخل الإسباني إينايكي بيني النهائي بخبرة طويلة في الكرة الإماراتية تمتد لأكثر من عقد، منذ عمله في تطوير الأكاديميات، وصولاً إلى تأسيس وقيادة فرق حققت الصعود، قبل أن ينجح مع 365 في تحقيق هدفه الأول بالصعود إلى دوري الأولى وبلوغ النهائي.

ويعوّل الفريقان على عناصر الخبرة والحسم، حيث يبرز في صفوف حتا المهاجم صاموئيل روزا، والمدافع محمد إسماعيل صاحب الخبرة في النهائيات، فيما يملك 365 أوراقاً مهمة أبرزها الإسباني أليخاندرو بوزويلو، صاحب التجارب الاحترافية في دوريات مختلفة، إلى جانب ظهوره السابق في دوري أدنوك للمحترفين.

وتعود بطولة «كأس الاتحاد» إلى الواجهة هذا الموسم بعد غياب دام نحو عشرة أعوام، ضمن توجه اتحاد الكرة لتوسيع قاعدة المنافسة ومنح أندية الهواة فرصاً أكبر للاحتكاك الرسمي، إذ شهدت النسخة الحالية مشاركة 31 نادياً من الدرجتين الثانية والثالثة، قبل انضمام أندية دوري الدرجة الأولى في الأدوار الإقصائية.

وعانت البطولة في نسخها السابقة من غياب الاستقرار على مستوى النظام، إذ شهدت تغييرات متكررة في آلية تنظيمها، حيث انطلقت بمشاركة أندية الصف الأول، قبل أن تتحول في حقبة الاحتراف، بدءاً من موسم 2008-2009، إلى مسابقة مخصّصة لأندية دوري الدرجة الأولى. وأُقيمت خلال تلك الفترة خمس نسخ، توزعت ألقابها بين أندية دبي (2009-2010 و2014-2015)، وعجمان (2010-2011 و2015-2016)، والظفرة (2011-2012).

بطاقة النهائي

المباراة: حتا × 365

الملعب: استاد آل مكتوم

التوقيت: 18:00