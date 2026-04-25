تعرّف على الفرق الأكثر فوزاً في ملعب ويمبلي الجديد



معتز الشامي (أبوظبي)

بينما تشتد المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، تتجه أنظار 4 فرق إلى كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الأسبوع، حيث تنطلق مباريات نصف النهائي في العاصمة الإنجليزية لندن، ويواجه مانشستر سيتي فريق ساوثهامبتون، اليوم السبت، قبل أن يلتقي تشيلسي مع ليدز يونايتد، يوم غد الأحد. وكما جرت العادة، ستقام المباراتان تحت القوس الشهير في ملعب ويمبلي.

وأُعيد افتتاح ملعب ويمبلي الجديد في مارس 2007، ومنذ ذلك الحين استضاف العديد من المباريات التاريخية. ولكن أي نادٍ حقق أكبر قدرٍ من النجاح على هذا الملعب الواقع شمال غرب لندن؟ .

ويرصد التقرير التالي الفِرق الأكثر فوزاً على ملعب ويمبلي الجديد، حيث اقتصرت الحسابات على نهائيات كأس الرابطة الإنجليزية، ونصف نهائي ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، إضافة إلى المباريات التي استضاف فيها ويمبلي نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر مانشستر سيتي القائمة، حيث وصل الفريق إلى ملعب ويمبلي الجديد 23 مرة، فاز في 16 منها. وخلال هذه الفترة، فاز بـ3 ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، و7 ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية.

ويأتي في المركز الثاني تشيلسي، أحد الفرق التي وصلت إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم. وصل تشيلسي أيضاً إلى ويمبلي 23 مرة، لكنه فاز في 13 مباراة فقط. ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث، بعد فوزه في 10 من أصل 17 زيارة إلى هذا الملعب الأسطوري. أما أرسنال، فقد وصل إلى ويمبلي 12 مرة، فاز في 8 منها.

ويحتل ليفربول المركز الخامس، بفوزه في 6 من أصل 10 زيارات إلى ملعب ويمبلي. أما كريستال بالاس، حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، فيحتل المركز السادس بـ 3 انتصارات من أصل 5 زيارات إلى الملعب.

وحقق ليستر سيتي، الذي هبط مؤخراً إلى دوري الدرجة الأولى، سجّلاً مثالياً (100%) في زيارتيه إلى ويمبلي، والتي تُوّجت بفوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2021.

وفاز كل من بورتسموث وويجان في مباراتين من أصل 3 زيارات إلى ويمبلي، حيث تُوِّجا بكأس الاتحاد الإنجليزي بفضل هذا السجل.

كما فاز برمنجهام سيتي، بنهائي كأس الرابطة الإنجليزية عام 2011 في زيارته الوحيدة إلى الملعب. وفاز سوانزي، أيضاً مرة واحدة في زيارته الوحيدة.

وفاز نيوكاسل وستوك سيتي وهال سيتي في مباراة واحدة من مباراتين على هذا الملعب، بينما فاز كارديف وواتفورد في مباراة واحدة من أصل ثلاث.

وزار إيفرتون ملعب ويمبلي 4 مرات، لكنه لم يَفُز إلا مرة واحدة، بينما يمتلك كل من أستون فيلا وتوتنهام سجّلاً سيئاً على هذا الملعب، حيث فازا مرة واحدة فقط من أصل 6 زيارات.

وبالانتقال إلى الفرق الأجنبية، فقد فاز برشلونة بنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2011، وبايرن ميونيخ بنسخة 2013، وريال مدريد، في نهائي 2024.