الوصل يعود بقوة.. وبصمة التفوق تُنعش حلم «النخبة الآسيوية»

الوصل يعود بقوة.. وبصمة التفوق تُنعش حلم «النخبة الآسيوية»
25 ابريل 2026 17:00

 

معتز الشامي (أبوظبي)
عاد فريق الوصل إلى سكة الانتصارات بأداء قوي ومقنع، بعد فوزه بنتيجة 4-2 أمام دبا، مساء أمس، بختام الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة عكست تحولاً واضحاً في شخصية الفريق، ليس فقط على مستوى النتيجة، بل أيضاً من حيث السيطرة والأرقام التي كشفت تفوّقاً شبه كامل على مدار اللقاء.
وكان الوصل قد تعثّر أمام النصر السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا2 وودع برباعية نظيفة في مباراة أغضبت جماهيره، قبل أن يعود بقوة للفوز أمام دبا ويحيي آماله في المنافسة على مركز متقدم يختم به الموسم.
ولم يكن الانتصار مجرد ثلاث نقاط، بل رسالة مباشرة بأن «الإمبراطور» لا يزال متمسكاً بحلمه في إنهاء الموسم ضمن الثلاثة الكبار، أملاً في اللحاق بركب التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، خاصة أنه يحتل حالياً المركز الرابع في جدول الترتيب، بفارق يمكن تعويضه مع تبقِّي جولات حاسمة.
وكانت لغة الأرقام الأكثر تعبيراً عن واقع المباراة، حيث فرض الوصل سيطرته بنسبة استحواذ بلغت 70% مقابل 30%، كما تفوّق هجومياً بشكل لافت بـ27 تسديدة مقابل 11 فقط لدبا، منها 11 تسديدة على المرمى.
ولم تتوقف الهيمنة عند هذا الحد، إذ وصل معدل الأهداف المتوقعة للفريق إلى 3.62، وهو رقم يعكس حجم الفرص التي صنعها، إلى جانب 4 فرص محققة و12 ركلة ركنية، في مقابل محدودية واضحة للخصم الذي اكتفى بمحاولات أقل وخطورة أقل.
وفي جانب البناء، قدّم الوصل مباراة تكتيكية عالية الجودة، بتمرير 513 كرة صحيحة، بينها 449 تمريرة في نصف ملعب الخصم، ما يعكس ضغطاً متقدماً واستحواذاً فعّالاً، إضافة إلى 214 تمريرة في الثلث الأخير، وهو رقم يؤكد السيطرة الهجومية المستمرة.
وعلى مستوى المواجهات الثنائية، تفوّق لاعبو الوصل بشكل واضح، خاصة في الكرات الهوائية بنسبة نجاح بلغت 72%، إلى جانب أفضلية في الالتحامات الأرضية، ما منح الفريق القدرة على استعادة الكرة سريعاً وفرض نسق اللعب.
كما نجح الفريق في تحويل السيطرة إلى فعالية هجومية، عبر 21 فرصة صناعة و16 لمسة داخل منطقة الجزاء، وهو ما تُرجم إلى أربعة أهداف تعكس النضج الهجومي للفريق في هذه المرحلة من الموسم.
ويُعزز هذا الفوز من حظوظ الوصل في المنافسة على المراكز الثلاثة الأولى، في ظل تقارب النقاط ،حيث يحلّ في الترتيب الرابع حاليا بـ39 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الجزيرة صاحب الترتيب الرابع، ما يؤكد أن الفريق لا يزال حاضراً بقوة في سباق القمة، رغم التحديات التي واجهها خلال الموسم، حيث يسعى الوصل لإعادة تجربة حظوظه في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة.
وفي المقابل، بدأت إدارة النادي بالفعل في وضع ملامح الموسم المقبل، حيث تدرس موقف المدافع سفيان بوفتيني ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل، في إطار إعادة هيكلة بعض المراكز.
كما شرع النادي في البحث عن تدعيمات جديدة، خاصة في خطي الوسط والدفاع، بهدف تعزيز العمق الفني ورفع جودة الفريق، بما يتماشى مع طموحات المنافسة المحلية والقارية.

 

آخر الأخبار
"الفارس الشهم 3" تنظم عرسا جماعيا  لـ300 عريس وعروس في غزة
علوم الدار
"الفارس الشهم 3" تنظم عرسا جماعيا  لـ300 عريس وعروس في غزة
اليوم 20:00
شباب الأهلي يخطر «الآسيوي» رسمياً بالاستمرار في تصعيد أزمة نصف النهائي
الرياضة
شباب الأهلي يخطر «الآسيوي» رسمياً بالاستمرار في تصعيد أزمة نصف النهائي
اليوم 19:45
انطلاق الدورة الـ41 لمعرض جمعية الإمارات للفنون التشكيلية
التعليم والمعرفة
انطلاق الدورة الـ41 لمعرض جمعية الإمارات للفنون التشكيلية
اليوم 19:27
ماكرون ورئيس وزراء اليونان في مؤتمر صحفي
الأخبار العالمية
ماكرون: هدفنا إعادة فتح كاملة لمضيق هرمز
اليوم 19:16
برعاية وحضور خالد بن زايد.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الرابع للتوحد 2026 بمشاركة دولية واسعة في أبوظبي
علوم الدار
برعاية وحضور خالد بن زايد.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الرابع للتوحد 2026 بمشاركة دولية واسعة في أبوظبي
اليوم 19:09
