بايرن ميونيخ يعود من بعيد بثلاثية في الدوري الألماني



برلين (أ ف ب)

في مباراته الأولى بالدوري الألماني لكرة القدم بعد حسمه لقبه الخامس والثلاثين، بدا بايرن ميونيخ في طريقه للسقوط على أرض ماينتس بإنهائه الشوط الأول متخلفا بثلاثية نظيفة، لكنه حقق عودة رائعة من بعيد وخرج منتصرا 4-3 اليوم السبت في المرحلة الحادية والثلاثين.

وحسم بايرن احتفاظه بلقب الدوري الأسبوع الماضي ثم بلغ في منتصف الأسبوع الحالي نهائي مسابقة الكأس، ما جعل مدربه البلجيكي فينست كومباني يلجأ إلى تشكيلة رديفة إلى حد كبير في مباراة اليوم

وكاد النادي البافاري أن يدفع الثمن ويتلقى هزيمته الأولى في آخر 19 مباراة، وتحديدا منذ سقوطه أمام جاره أوجسبورج 1-2 في الدوري 24 يناير، لكنه انتفض في الشوط الثاني وسجل ثلاثة من أهدافه الأربعة عبر بدلاء هم عادة ركيزة أساسية في الفريق.

وقرر كومباني إراحة نجومه بسبب الاستحقاق الذي ينتظر فريقه الثلاثاء في العاصمة الفرنسية حيث يتواجه مع باريس سان جرمان حامل اللقب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخاض بايرن اللقاء بتواجد ثلاثة لاعبين فقط من الذين تغلبوا على باير ليفركوزن 2-0 في نصف نهائي الكأس، وهم الكولومبي لويس دياس والنمسوي كونراد لايمر وألكسندر بافلوفيتش.

وتأثر بايرن بخيارات كومباني الذي منح لاعب الوسط السنغالي البالغ 18 عاما سابوكو ندياي أول مباراة له كأساسي، فوجد العملاق البافاري نفس متخلفا بثلاثية نظيفة مع نهاية الشوط الأول.