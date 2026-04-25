الإصابة تنهى مشوار شفيونتيك في دورة مدريد للتنس



مدريد (أ ف ب)

واصل النروجي كاسبر رود حملة الدفاع عن لقب دورة مدريد لماسترز الألف نقطة للتنس، بتأهله إلى الدور الثالث بعد فوز سهل جدا على الإسباني خاومي مونار 6-0 و6-1 اليوم السبت.

واحتاج المصنف 15 عالميا الذي تغلب في نهائي العام الماضي على البريطاني جاك درايبر ليحرز لقبه الوحيد حتى الآن في دورات ماسترز الألف نقطة، إلى ساعة و5 دقائق كي يحجز بطاقته في الدور الثالث.

ويتواجه ابن ال27 عاما، المصنف 12 في الدورة، في اختباره التالي مع إسباني آخر هو أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا الذي تغلب بدوره على مواطنه بابلو كارينيو بوستا 6-3 و6-3.

وبلغ الدور ذاته أيضا الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم المصنف ثالثا بفوزه على الليتواني فيليوس جاوباس 6-3 و6-4، ليواجه البلجيكي ألكسندر بلوكس الفائز على الياباني براندون ناكاشيما 3-6 و6-3 و6-4.

وتأهل أيضا الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو المصنف 16 في الدورة بفوزه على الألماني يانيك هانفمان 6-1 و7-5، والروسي كارن خاتشانوف الثالث عشر بفوزه على الأسترالي آدم والتون 6-2 و6-3.

وفي دورة السيدات الألف نقطة، انتهى مشوار البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة رابعة وبطلة 2024، بانسحابها أمام الأميركية آن لي بسبب العياء بعدما خسرت المجموعة الأولى 6-7 (4-7) قبل أن تفوز في الثانية 6-2 ثم تتخلف في الثالثة 0-3.

وبدت البولندية المتوجة بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى في وضع صعب، وطلبت التدخل الطبي بعدما خسرت إرسالها مبكرا في المجموعة الثالثة.

وبعد حديث مع الجهاز الطبي، حاولت شفيونتيك كسر إرسال لي، لكن عندما حافظت منافستها على إرسالها وتقدمت 3-0، أدركت البولندية أنها غير قادرة على مواصلة المباراة.

وبلغت ثمن النهائي الروسية ميرا أندرييفا التاسعة بفوز سهل على المجرية دالما غالفي 6-3 و6-2، لتواجه مواطنة الأخيرة آنا بوندار المتغلبة على التشيكية لاورا سامسونوفا 7-6 و7-3 و6-1.

وتبحث الروسية البالغة 18 عاما عن لقبها الثالث في دورات الألف نقطة، بعد تتويجها العام الماضي في دبي وإنديان ويلز.