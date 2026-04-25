الشارقة يحسم لقب كأس الإمارات لكرة اليد للشباب

تُوّج فريق الشارقة بطلاً لكأس الإمارات لكرة اليد لفئة الشباب، للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه على فريق كلباء بنتيجة 36-27، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم على صالة نادي الذيد.

وقام ياسر علاي النقبي، عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، رئيس لجنة الحكام، بتتويج فريق الشارقة بالكأس، في ختام البطولة التي شهدت منافسات قوية بين الأندية المشاركة.

أدار اللقاء طاقم تحكيم ضم يحيي سلمان وسلمان عبد الله، وعلى الطاولة شهاب أحمد وربيع خميس، والمراقب الفني محمد ناصر.

يذكر أن البطولة أقيمت بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وعلى ملاعب محايدة، بمشاركة 9 أندية هي: الشارقة، كلباء، دبا الحصن، الوصل، شباب الأهلي، مليحة، البطائح، النصر، والذيد.