عدد اليوم
خورفكان يُتوج بلقب كأس البارالمبية لرفعات القوة

26 ابريل 2026 14:00

 

الشارقة (وام)
تُوّج نادي خورفكان للمعاقين، مساء أمس، بلقب كأس اللجنة البارالمبية الوطنية للموسم الرياضي 2025-2026 في منافسات رفعات القوة، بعد تصدره الترتيب العام للبطولة التي أقيمت على أرضه، وسط أجواء تنافسية قوية بين أندية أصحاب الهمم على مستوى الدولة.
وجاء تتويج خورفكان عقب حصد لاعبيه أعلى عدد من النقاط عبر الأوزان المختلفة، حيث قدّموا مستويات فنية متميزة منذ انطلاق المنافسات، أكدت جاهزيتهم وقدرتهم على حسم اللقب عن جدارة واستحقاق.
حضر حفل الختام ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، وجمعة النعيمي، عضو مجلس إدارة اللجنة، وعبدالعزيز الحمادي، رئيس اللجنة الرياضية والمسابقات بالنادي، وعبدالله سعيد الحريثي، رئيس لجنة الاتصال المؤسسي.
وأكد المهيري، أن البطولة تعكس التطور الكبير لرياضات أصحاب الهمم في الدولة، مشيداً بالمستويات الفنية للاعبين، ومؤكداً أن الأندية تبذل جهوداً كبيرة في إعدادهم، بما يسهم في صناعة أبطال قادرين على تمثيل الدولة في المحافل الدولية، معرباً عن تطلعه لاستمرار هذا الزخم في البطولات المقبلة.
وأشار إلى أن هذه البطولات تُعد محطة مهمة لاكتشاف المواهب وصقل قدرات اللاعبين، مؤكداً مواصلة العمل لتعزيز المكتسبات وتحقيق إنجازات جديدة.

أخبار ذات صلة
مسؤول دولي: الإمارات نموذج عالمي رائد في تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم
«المؤتمر الدولي للتوحد».. ريادة إماراتية في تمكين أصحاب الهمم
رفعات القوة
اللجنة البارالمبية الإماراتية
نادي خورفكان للمعاقين
آخر الأخبار
العين والوحدة.. كلاسيكو اللقب يشعل نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
العين والوحدة.. كلاسيكو اللقب يشعل نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
اليوم 15:16
تاج السر حسن: الخط العربي إعجاز يجمع بين بساطة الحرف وعبقرية الرسم
التعليم والمعرفة
تاج السر حسن: الخط العربي إعجاز يجمع بين بساطة الحرف وعبقرية الرسم
اليوم 15:05
فيرجسون مع آرسين فينجر في لقاء سابق بين المدربين (من المصدر)
الرياضة
فيرجسون يتفوق على آرسين فينجر بـ 125 نقطة في البريميرليج
اليوم 15:00
مكتوم بن محمد
علوم الدار
مكتوم بن محمد: إدارة الدين العام ركيزة استراتيجية لتعزيز استقرار النظام المالي في الإمارات
اليوم 14:55
ترامب يتحدث خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، بعد حادثة إطلاق النار
الأخبار العالمية
قادة العالم يعربون عن "صدمتهم" بعد إطلاق النار في حفل مراسلي البيت الأبيض
اليوم 14:44
