ريال مدريد.. 1.34 مليار يورو تساوي لاشيء في موسم صفري!



معتز الشامي (أبوظبي)

لم يتبقَ لريال مدريد تقريباً أي شيء ينافس عليه هذا الموسم بعد خروجه من كأس ملك إسبانيا على يد ألباسيتي، ثم خسارته أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ولم يتبق أمام المرينجي سوى لقب واحد محتمل للفوز به قبل شهر مايو، ولسوء الحظ، يتطلب ذلك من ألفارو أربيلوا وفريقه تقليص الفارق الكبير بينهم ورشلونة متصدر الدوري الإسباني، والذي يبلغ 11 نقطة. وإذا فشلوا في ذلك، فسيكون هذا أول موسم كامل لريال مدريد دون أي لقب منذ عام 2021.

وتتفاقم مأساة عدم الفوز بأي لقب، عند الأخذ في الاعتبار أن ريال مدريد يمتلك أغلى تشكيلة في العالم، بقيمة 1.34 مليار يورو، بقيمة سوقية تجعل الفريق الملكي أغلى فريق في التاريخ ينهي موسماً دون أي لقب، حيث يضم الفريق 4 لاعبين تبلغ قيمة كل منهم 100 مليون يورو أو أكثر، ويبرز بينهم كيليان مبابي بقيمة 200 مليون يورو.

وفي الوضع الراهن، إذا تمكّن برشلونة من الفوز بلقب الدوري، سيتجاوز ريال مدريد أرسنال ليصبح أغلى نادٍ ينهي الموسم دون أي لقب. وقد فعلها أرسنال الموسم الماضي بفريق بلغت قيمته 1.23 مليار يورو.

وعلاوة على ذلك، إذا فشل فريق ميكيل أرتيتا في الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز أو حصد لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، وفاز ريال مدريد بالدوري الإسباني، فسيتجاوز فريق المدفعجية رقمه القياسي من الموسم الماضي، ليصبح أغلى فريق في العالم ينهي الموسم دون أي لقب، حيث تبلغ قيمته الحالية 1.23 مليار يورو.

وإلى جانب ريال مدريد وآرسنال، هناك فريقان آخران قد ينضمان إلى هذه القائمة هذا الموسم. وهما تشيلسي، بقيمة 1.16 مليار يورو، وليفربول، بقيمة 1.02 مليار يورو.

ويستطيع تشيلسي تجنُّب هذا الأمر إذا فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي، حيث وصل إلى الدور نصف النهائي، بينما سيفعل ليفربول ذلك في سيناريو افتراضي وغير مرجح للغاية، وهو الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لا تزال لديه فرصة حسابية.