أبريل ماذا يعني لريال مدريد؟.. فوز وتعادلان و3 هزائم!

26 ابريل 2026 16:00


معتز الشامي (أبوظبي)
كان فصل الربيع في الماضي الموسم المفضّل لريال مدريد، حيث كان الوقت الأمثل لتحقيق نجاحاته، لكن خلال الموسمين الماضيين عانى الفريق الملكي في أبريل، والذي يُعد الشهر الحاسم للألقاب بالموسم.
ووجّه شهر أبريل هذا الموسم، ضربة قاسية لريال مدريد، حيث تبدّدت آمال فريق ألفارو أربيلوا في الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا. وخرج المرينجي من الشهر، بفوز واحد فقط، وتعادلين، و3 خسائر.
وودّع ريال مدريد شهر مارس بفوز مهم في الدوري على أتلتيكو مدريد (3-2) وبإقصاء مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا، إلا أن كل ذلك تبدد في هذا الشهر الكارثي، الذي بدأ بخسارة مع مايوركا (1-2)، ثم هزيمة أمام بايرن ميونيخ على ملعب سانتياغو برنابيو (1-2). 
وقبل مباراة الإياب ضد الفريق البافاري، أهدر ريال مدريد نقطتين إضافيتين على أرضه أمام جيرونا (1-1) في الليجا، ومما زاد الطين بلة، أنه تلقّى بعد ذلك بوقت قصير هزيمة أخرى على ملعب أليانز أرينا (4-3) ليودّع دوري أبطال أوروبا.
وجاء الفوز الوحيد في الشهر أمام ألافيس (2-1)، لكنه لم يسهم كثيراً في تحسين وضع ريال مدريد، الذي ازداد صعوبة بعد فقدانه الصدارة في فبراير بهزيمة 2-1 أمام أوساسونا.
وحطّمت هذه النتائج السلبية معنويات الفريق، الذي لم يجد حلولاً للتعافي في المرحلة الأخيرة من الموسم، حيث تُحسم الألقاب في اللحظات الحاسمة.
وختم ريال مدريد شهر أبريل، بالتعادل أمام ريال بيتيس، على ملعب لا كارتوخا، (1-1)، حيث تبددت آماله في إفساد آمال برشلونة في الفوز باللقب، والذي حسم لقب الليجا عملياً، بعد توسيع الفارق إلى 11 نقطة، قبل 5 جولات على النهاية.
ولن يلعب ريال مدريد أي مباراة أخرى في أبريل، حيث ستكون مباراته القادمة في شهر مايو، أمام إسبانيول، ثم الكلاسيكو أمام برشلونة في ملعب كامب نو، لكن هذه المرة، وللعام الثاني على التوالي، لا توجد ألقاب للتنافس عليها.
استقبل فريق ألفارو أربيلوا أهدافاً في الدقائق الأخيرة في 4 من آخر 6 مباريات. كلّفته نقاطاً حاسمة في الدوري الإسباني، إضافة إلى الخروج من دوري الأبطال على يد بايرن ميونيخ.
وكانت منها 4 أهداف في الوقت بدل من الضائع، في مباراة مايوركا كلّف الأمر خسارة المباراة، وفي مباراة ألافيس لم يكن الهدف مؤثّراً على نتيجة المباراة، وفي مواجهة بيتيس كان كافياً لخسارة الثلاث نقاط والاكتفاء بالتعادل. إضافة إلى هدف نجم بايرن ميونيخ مايكل أوليس، والذي حسم تأهل الفريق الألماني.

