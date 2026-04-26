7 أندية مليارية.. تعرّف على أغلى 10 فرق في العالم



معتز الشامي (أبوظبي)

في كرة القدم الحديثة، لم يَعُد النجاح يقاس بالألقاب فقط، فقد أصبحت القيمة السوقية للفريق، التي تتأثّر بجودة اللاعبين وأعمارهم والطلب العالمي عليهم، مؤشراً رئيسياً على قوة النادي، وتُهيمن أندية النخبة الأوروبية على هذا المقياس، باستثمار مليارات الدولارات في بناء فرق عالمية المستوى.

ووفقاً لأحدث بيانات موقع «ترانسفير ماركت»، تستمر القيمة الإجمالية للأندية الكبرى في الارتفاع، ما يعكس القوة المالية المتنامية للعبة، ويملك ريال مدريد أغلى تشكيلة في العالم بقيمة 1.34 مليار يورو، حيث يضم الفريق 4 لاعبين تتجاوز قيمة كل منهم 100 مليون يورو، وهم، كيليان مبابي، وجود بيلينجهام، وفينيسيوس جونيور، وفيديريكو فالفيردي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني من حيث القيمة، بقيمة 1.31 مليار يورو، بعد أن ارتفعت قيمته الإجمالية هذا العام عقب انضمام مارك جيهي وأنطوان سيمينيو في يناير، أما أرسنال فيحتل المركز الثالث بقيمة 1.23 مليار يورو، ويسعى فريق ميكيل أرتيتا لإنهاء غيابه عن منصات التتويج هذا الموسم.

ويأتي العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان في المركز الرابع بقيمة 1.21 مليار يورو، ويُعد الدوري الإنجليزي الممتاز بلا منازع أغلى دوري في العالم بقيمة 12.58 مليار يورو، لكن تشيلسي (1.16 مليار يورو) خرج من قائمة الخمسة الأوائل بعد تحديث، ليحل برشلونة (1.17 مليار يورو) مكانه في المركز الخامس.

ويُكمل عملاق إنجلترا ليفربول بقيمة سوقية 10.2 مليار يورو، القائمة السبعة الأندية المليارية الأولى، والتي تزيد قيمة كل منها على مليار يورو.

وفي المركز الثامن يأتي بايرن ميونيخ، حيث يمتلك أغلى فريق في الدوري الألماني بقيمة 967 مليون يورو، يليه 3 أندية إنجليزية على الترتيب توتنهام (802 مليون يورو) مانشستر يونايتد (754 مليون يورو) نيوكاسل (708 ملايين يورو).

وبالمركز الثاني عشر عالمياً، يتصدر إنتر ميلان الدوري الإيطالي بقيمة 670 مليون يورو. ويتجلى التفاوت المالي بين أندية البريميرليج وباقي الدوريات في وجود 12 نادياً إنجليزياً ضمن قائمة العشرين الأوائل.

ومن المثير للاهتمام أن سبورتينج لشبونة (465 مليون يورو) هو أغلى فريق خارج الدوريات الخمسة الكبرى، حيث يحتل المركز 24، بينما يتقدم جالاتا سراي على غريمه التقليدي فنربخشة بـ 11 مركزاً، ليحتل المركز 42.