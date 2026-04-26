ساوي يدخل التاريخ ويكسر حاجز الساعتين في ماراثون لندن

ساوي يدخل التاريخ ويكسر حاجز الساعتين في ماراثون لندن
26 ابريل 2026 15:48


لندن (أ ب)
تُوِّج العدّاء الكيني ساباستيان ساوي بلقب ماراثون لندن، محطّماً الزمن القياسي العالمي المسجل في فئة الرجال، بتسجيله ساعة واحدة و59 دقيقة و30 ثانية، وسجّل ساوي إنجازاً تاريخياً غير مسبوق في عالم ألعاب القوى، بعدما أصبح أول عدّاء في التاريخ يكسر حاجز الساعتين في سباق ماراثون رسمي.
يُعد هذا الرقم الجديد أسرع بمقدار 65 ثانية من الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلاً باسم الكيني الراحل كيلفن كيبتوم، والذي حققه في ماراثون شيكاغو عام 2023.
ولدى السيدات، حطّمت الإثيوبية تيجست أسيفا رقمها ⁠القياسي العالمي الوحيد في منافسات ​السيدات خلال ​فوزها ‌بماراثون لندن ⁠اليوم ​الأحد، وتقدّمت العدّاءة الإثيوبية (29 عاماً) على الكينيتين هيلين أوبيري ‌وجويسيين جيبكوسجي في المرحلة الأخيرة من السباق، لتعبر ​خط النهاية في ساعتين و15 دقيقة و41 ثانية، محطّمة الرقم القياسي ‌البالغ ساعتين و15 ​دقيقة و50 ثانية، الذي سجّلته العام الماضي ​في ‌لندن.
احتلت ⁠أوبيري ‌المركز ‌الثاني في ساعتين ⁠و15 دقيقة و53 ​ثانية، بينما حصلت جيبكوسجي على الميدالية البرونزية بزمن ساعتين و15 دقيقة و55 ثانية.

