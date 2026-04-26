الأحد 26 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«الإمارات للدراجات» وصيفاً في المرحلة الثالثة لسباق فويلتا أستورياس

26 ابريل 2026 16:41


مدريد (وام)
واصل الإيطالي فيليبو بارونتشيني، من فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية، رحلة عودته القوية إلى المنافسات، بعدما حلّ في المركز الثاني بالمرحلة الثالثة من سباق فويلتا أستورياس للدراجات، في إسبانيا، محققاً أفضل نتيجة له منذ عودته من الإصابة، فيما حافظ زميله في الفريق أدريا بيريكاس على المركز الثاني في الترتيب العام.
وقدم بارونتشيني أداءً مميزاً خلال المرحلة الثالثة، مؤكداً تحسن مستواه يوماً بعد آخر، خاصة أن فويلتا أستورياس يُعد ثاني سباق مراحل له منذ عودته الشهر الماضي، عقب فترة تعافٍ طويلة من إصابات خطيرة تعرض لها إثر حادث سقوط قوي خلال مشاركته في طواف بولندا العام الماضي.
وبعد أكثر من ستة أشهر من التعافي، بدأ الدراج الإيطالي، البالغ من العمر 25 عاماً، في استعادة مستواه السابق، ليقترب من تحقيق أول انتصار له منذ العودة إلى السباقات، واكتفى بارونتشيني بالمركز الثاني خلف المكسيكي إدغار دافيد كادينا، دراج فريق ستورك - إم آر دبليو باو، الذي نجح في الصمود ضمن الهروب الأخير ليحسم الفوز بالمرحلة.
وتمكن بارونتشيني من تجاوز صعودات المرحلة الصعبة، التي شهدت أكثر من 3200 متر من الارتفاع، لينهي السباق إلى جانب زميله أدريا بيريكاس ضمن مجموعة صغيرة وصلت بفارق 26 ثانية فقط عن المتصدر.
وأكد بارونتشيني، عقب نهاية السباق، رضاه عن مستواه، مشيراً إلى أن الفريق قدم أداءً مثالياً، وكان قريباً من تحقيق الفوز.
وقال: «السباق لم يكن سهلاً، خاصة مع وجود صعود طويل وصعب، لكنني شعرت بحالة جيدة خلال الأيام الماضية، وهذا منحني الثقة التي كنت أبحث عنها. خطتنا كانت القتال من أجل الفوز، لأن النهاية كانت مناسبة لي إذا تمكنت من تجاوز الصعوبات».

