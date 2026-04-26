الأحد 26 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الإمارات للدراجات» على القمة في سباق لييج الفرنسي

«الإمارات للدراجات» على القمة في سباق لييج الفرنسي
26 ابريل 2026 19:59


لييج (رويترز) 
تفوق بطل العالم تادي بوجاتشر دراج فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية على الفرنسي بول سيكسا (19 عاما) في المرتفع الأخير ​اليوم الأحد ليفوز بسباق لييج-باستون-لييج للدراجات للمرة الثالثة تواليا والرابعة إجمالا، وأنهى بوجاتشر السباق الذي يبلغ طوله 259.5 كيلومتر ⁠في خمس ساعات و50 دقيقة و28 ثانية، ليحصد ​لقبه 13 في سباقات اليوم الواحد البارزة والثالث ​هذا ‌العام بعد انتصاريه في ⁠جولة ​فلاندرز وميلانو-سان ريمو.
وقال بوجاتشر، الذي أصبح الآن على بعد لقب واحد في لييج من الرقم القياسي الذي يحمله البلجيكي إيدي ميركس، الذي فاز ‌بالسباق خمس مرات بين عامي 1969 و1975 «الفوز ‌بأحد أكبر سباقات العام في رياضة الدراجات يعني لي الكثير، وأنا ​سعيد حقا لأننا نجحنا».
وكان سيكسا، الذي يشارك في السباق لأول مرة، ندا لبوجاتشر عندما شن السلوفيني هجومه في الصعود عند كوت دو لا ريدوت لمسافة تقارب 20 ‌كيلومتراً، بينما تراجع آخرون، وأثناء الصعود ​إلى كوت دو لا روش أو فوكون، قبل أقل من 14 كيلومترا على نهاية السباق، انطلق بوجاتشر (27 عاما) بسرعة متفوقا على ​منافسه الشاب.
قال ‌بوجاتشر ⁠عن سيكسا: «في ‌كوت دو لا ريدوت، ‌كنت أبذل قصارى جهدي. لكن عند القمة، جاء بجانبي وقلت في نفسي، ⁠حسنا، أنا منبهر حقا، ربما في داخلي، كنت أتهيأ ​بالفعل لمنافسة ثنائية سريعة لأنه كان قويا للغاية».
وأنهى سيكسا، الذي كان يسعى لأن يصبح أول فرنسي يفوز بالسباق منذ عام 1980، السباق بفارق 45 ثانية عن بوجاتشر، بينما ​احتل البلجيكي ريمكو إيفانبول، الفائز بالسباق مرتين، ​المركز الثالث.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©