«الإمارات للدراجات» على القمة في سباق لييج الفرنسي



لييج (رويترز)

تفوق بطل العالم تادي بوجاتشر دراج فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية على الفرنسي بول سيكسا (19 عاما) في المرتفع الأخير ​اليوم الأحد ليفوز بسباق لييج-باستون-لييج للدراجات للمرة الثالثة تواليا والرابعة إجمالا، وأنهى بوجاتشر السباق الذي يبلغ طوله 259.5 كيلومتر ⁠في خمس ساعات و50 دقيقة و28 ثانية، ليحصد ​لقبه 13 في سباقات اليوم الواحد البارزة والثالث ​هذا ‌العام بعد انتصاريه في ⁠جولة ​فلاندرز وميلانو-سان ريمو.

وقال بوجاتشر، الذي أصبح الآن على بعد لقب واحد في لييج من الرقم القياسي الذي يحمله البلجيكي إيدي ميركس، الذي فاز ‌بالسباق خمس مرات بين عامي 1969 و1975 «الفوز ‌بأحد أكبر سباقات العام في رياضة الدراجات يعني لي الكثير، وأنا ​سعيد حقا لأننا نجحنا».

وكان سيكسا، الذي يشارك في السباق لأول مرة، ندا لبوجاتشر عندما شن السلوفيني هجومه في الصعود عند كوت دو لا ريدوت لمسافة تقارب 20 ‌كيلومتراً، بينما تراجع آخرون، وأثناء الصعود ​إلى كوت دو لا روش أو فوكون، قبل أقل من 14 كيلومترا على نهاية السباق، انطلق بوجاتشر (27 عاما) بسرعة متفوقا على ​منافسه الشاب.

قال ‌بوجاتشر ⁠عن سيكسا: «في ‌كوت دو لا ريدوت، ‌كنت أبذل قصارى جهدي. لكن عند القمة، جاء بجانبي وقلت في نفسي، ⁠حسنا، أنا منبهر حقا، ربما في داخلي، كنت أتهيأ ​بالفعل لمنافسة ثنائية سريعة لأنه كان قويا للغاية».

وأنهى سيكسا، الذي كان يسعى لأن يصبح أول فرنسي يفوز بالسباق منذ عام 1980، السباق بفارق 45 ثانية عن بوجاتشر، بينما ​احتل البلجيكي ريمكو إيفانبول، الفائز بالسباق مرتين، ​المركز الثالث.