رأس فرنانديز تداوي جراح تشيلسي وتقوده لنهائي كأس إنجلترا

رأس فرنانديز تداوي جراح تشيلسي وتقوده لنهائي كأس إنجلترا
26 ابريل 2026 20:23


لندن (د ب أ)
تمكن تشيلسي أخيرا من مداواة جراحه، التي نزفت بشدة في الفترة الأخيرة، بعدما واصل حلمه بالتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب تأهله للمباراة النهائية للمسابقة، وحقق تشيلسي انتصارا ثمينا بهدف نظيف على ليدز يونايتد، اليوم الأحد، في الدور قبل النهائي للبطولة، على ملعب ويمبلي العريق في العاصمة البريطانية لندن.
وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق الأرجنتيني برونو فرنانديز في الدقيقة 23 بضربة رأس متقنة، ليقود الفريق اللندني للتأهل لنهائي كأس إنجلترا للمرة الـ17 في تاريخه والأولى منذ عام 2022.
جاءت هذه المباراة في وقت غريب لتشيلسي، الذي أقال مدربه ليام روسينيور يوم الأربعاء الماضي، بعد أربعة أشهر فقط من عقده الممتد لست سنوات، وذلك عقب خسارة الفريق في مبارياته الخمس الأخيرة، محققا أسوأ سلسلة هزائم له منذ أكثر من قرن، خاصة بعدما فشل لاعبوه خلال تلك السلسلة أيضا في تسجيل أي هدف.
وكانت خسارة تشيلسي القاسية صفر / 3 أمام برايتون، يوم الثلاثاء الماضي، بالدوري الإنجليزي الممتاز، هي الهزيمة السابعة للفريق في ثماني مباريات في جميع المسابقات.
وضرب تشيلسي موعدا في المباراة النهائية 16 مايو القادم، على ملعب ويمبلي أيضاً، مع مانشستر سيتي، الذي تغلب 2 / 1 على ساوثهامبتون، أمس السبت، في لقاء المربع الذهبي الآخر، حيث يأمل الفريق الأزرق في الفوز بالبطولة للمرة التاسعة في تاريخه والأولى منذ 8 أعوام.

