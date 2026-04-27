עדד אליום
مايو الحسم.. سباق الألقاب يشتعل في كرة الإمارات

معتصم عبدالله (أبوظبي)
تتجه أنظار جماهير الكرة الإماراتية إلى شهر مايو المقبل، الذي يفرض نفسه عنواناً لـ «شهر الحسم» لموسم 2025-2026، مع اقتراب إسدال الستار على المسابقات المحلية، قبل انطلاق تحضيرات المنتخبات الوطنية لخوض نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في 11 يونيو.
وتقصّ القمة المرتقبة بين العين والوحدة، في الأول من مايو، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، شريط نهائيات الموسم، عبر مواجهة نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، والتي تُمثل بداية سباق حسم الألقاب، إلى جانب لقب «دوري أدنوك للمحترفين»، والبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، إضافة إلى دوريات الدرجات وبقية مسابقات المراحل السنية.
وتتجه الأنظار إلى «كلاسيكو» العين والوحدة، في ثالث نهائي يجمع الفريقين في كأس المحترفين، بعد نهائي 2008-2009 الذي حسمه العين، ونهائي 2023-2024 الذي تُوِّج به الوحدة، ويخوض الفريقان النهائي السادس في تاريخ البطولة، حيث يملك العين لقبين، مقابل ثلاثة ألقاب للوحدة.
وفي «دوري أدنوك للمحترفين»، تبدو كفة الأفضلية مائلة للعين المتصدر برصيد 59 نقطة، مقابل 52 نقطة لشباب الأهلي، الذي يملك مباراة مؤجلة، مع دخول الجولات الثلاث الأخيرة التي تنطلق بالجولة 24 يومي 5 و6 مايو، والتي تشهد مواجهات قوية، أبرزها العين أمام الشارقة، وشباب الأهلي أمام النصر.
كما يملك العين فرصة المنافسة على ثلاثية محلية، حيث يلتقي الجزيرة في نهائي «كأس رئيس الدولة» 22 مايو على استاد محمد بن زايد، بعد تأهلهما على حساب يونايتد وشباب الأهلي في نصف النهائي.
وعلى صعيد المراحل السنية ضمن مسابقات المحترفين، يقترب «شباب الزعيم» من التتويج بلقب دوري المحترفين تحت 23 عاماً، بتصدره الترتيب بفارق مريح، مع ترقُّب مواجهة حاسمة أمام الشارقة قد تحسم اللقب مبكراً.
ويمتد الحسم إلى دوريات الدرجات، حيث يُختتم دوري الأولى في 29 مايو وسط صراع محتدم على بطاقتي الصعود، فيما حسم فريق «365» لقب دوري الدرجة الثانية، مع استمرار المنافسة على الوصافة، بينما يستمر سباق دوري الدرجة الثالثة حتى نهاية الشهر.

 

أبيض الناشئين.. حلم المونديال

أخبار ذات صلة
العين والوحدة.. كلاسيكو اللقب يشعل نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
الوصل يعود بقوة.. وبصمة التفوق تُنعش حلم «النخبة الآسيوية»

يشهد مايو أيضاً مشاركة منتخب الإمارات للناشئين (مواليد 2009) في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً بالسعودية (5–22 مايو)، والمؤهلة إلى كأس العالم في قطر، ووضعت قرعة النهائيات «أبيض الناشئين» في المجموعة الثالثة إلى جانب كوريا الجنوبية، اليمن، وفيتنام، ضمن بطولة يتأهل منها أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى مونديال الناشئين 2027.

 

أجندة مايو
1 مايو: العين × الوحدة – نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
5-6 مايو: الجولة 24 لدوري أدنوك
7 مايو: العين × الشارقة – دوري تحت 23
10 مايو: تتويج بطل دوري الدرجة الثانية
22 مايو: الجزيرة × العين – نهائي كأس رئيس الدولة
5- 22 مايو: كأس آسيا للناشئين – السعودية
29 مايو: ختام دوري الدرجة الأولى
30 مايو: ختام دوري الدرجة الثالثة

آخر الأخبار
عواصف رعدية تودي بحياة 14 شخصاً في بنجلاديش
الأخبار العالمية
عواصف رعدية تودي بحياة 14 شخصاً في بنجلاديش
اليوم 12:38
12 ميدالية حصاد منتخب الجوجيتسو في الجائزة الكبرى بباريس
الرياضة
12 ميدالية حصاد منتخب الجوجيتسو في الجائزة الكبرى بباريس
اليوم 12:32
كأس الإمارات للسلة بين شباب الأهلي والنصر
الرياضة
كأس الإمارات للسلة بين شباب الأهلي والنصر
اليوم 12:30
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك هولندا بذكرى يوم الملك
اليوم 12:20
الحواي يُهدي النصر لقب «شباب الطاولة»
الرياضة
الحواي يُهدي النصر لقب «شباب الطاولة»
اليوم 12:15
