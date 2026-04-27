ميداليتان لمنتخب ألعاب القوى في «البطولة العربية» بتونس



تونس (وام)

افتتح منتخبنا الوطني لألعاب القوى مشاركته، أمس الأول، في البطولة العربية الـ 21 للشباب والشابات تحت 20 عاماً، المقامة حالياً في تونس حتى 30 أبريل الجاري، بحصد ميداليتين «ذهبية وبرونزية» في سباق 100 متر، إضافة إلى تحقيق رقم جديد للدولة في فئة الشباب.

وأحرز العدّاء عبدالقدوس علي ذهبية سباق 100 متر، محققاً 10.59 ثانية، كما حطّم الرقم السابق المسجَّل باسم العدّاء محمد علي مبارك في 2005 «10.65» ثانية، وأضاف زميله عبدالله مشهود الميدالية البرونزية في السباق نفسه، بحصوله على المركز الثالث، بزمن قدره 10.86 ثانية.

وأكد علي غزوان، مدير منتخبنا الوطني، أن ميداليتَي اليوم الأول في البطولة على أرضية الملعب الأولمبي برادس، تحملان مؤشرات مهمة على التطور اللافت في الأداء التنافسي العالي للاعبي المنتخب، وتحطيم الأرقام القياسية في بطولة كبيرة تشهد مشاركة أفضل اللاعبين واللاعبات من 14 دولة.

وأشار إلى أن منتخبنا الوطني يضم عناصر واعدة لديها الإمكانات والقدرات العالية، تتويجاً للجهود الكبيرة التي بُذلت من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، في إعداد أبطال من مختلف الفئات العمرية، والتخصصات التنافسية لرفع علم دولة الإمارات في المحافل الدولية.