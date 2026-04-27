الحواي يُهدي النصر لقب «شباب الطاولة»

27 ابريل 2026 12:15

 
معتصم عبدالله (أبوظبي) 
تُوِّج علي الحواي، لاعب نادي النصر، بطلاً لبطولة فردي الشباب الثانية لكرة الطاولة لموسم 2025-2026، بعد فوزه في المباراة النهائية على أحمد سعيد، لاعب نادي الشارقة، في مواجهة قوية جمعتهما على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر.
وحلّ في المركز الثالث مناصفةً كلٌّ من محمد سعيد (الشارقة) وناصر المري (الوصل)، في ختام منافسات البطولة التي شهدت مستويات فنية مميزة بين اللاعبين.
وجرت مراسم التتويج بحضور راشد عبدالحميد، عضو مجلس إدارة اتحاد الطاولة، الذي قام بتكريم الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.
وكانت النسخة الأولى من بطولة فردي الشباب، التي أُقيمت في ديسمبر 2025، شهدت تتويج محمد سعيد باللقب عقب فوزه على شقيقه أحمد سعيد في النهائي، فيما تقاسم المركز الثالث كلٌّ من علي الحواي (النصر) وغانوي عبدالرحمن (الوصل).

عواصف رعدية تودي بحياة 14 شخصاً في بنجلاديش
