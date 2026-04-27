شاطئ كلباء يستضيف تحديات «الخماسي الحديث»

27 ابريل 2026 13:30

 
علي معالي (أبوظبي)
أعلن اتحاد الخماسي الحديث عن تنظيم البطولة المفتوحة للبياثل والترياثل وليزر رن، بالتعاون مع نادي كلباء، يومي الجمعة والسبت المقبلين على شاطئ كلباء، بمشاركة واسعة من مختلف الأكاديميات والمراكز التدريبية للسباحة على مستوى الدولة، إلى جانب الأندية الرياضية. 
تأتي هذه البطولة ضمن استعدادات الاتحاد لاستضافة البطولة الآسيوية للبياثل والترياثل وليزر رن في الإمارات أكتوبر المقبل، بما يعكس جاهزية الدولة لتنظيم واستضافة الأحداث الرياضية القارية، وفق أعلى المعايير.
ومن المقرر أن تشهد البطولة منافسات قوية بين المشاركين، حيث سيتم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئتي الفردي والفرق، تقديراً لأدائهم المتميز، وتحفيزاً لمواصلة التطور في هذه الرياضات.
ووجّهت هدى المطروشي، رئيس اتحاد الخماسي الحديث، الشكر إلى راشد سعيد الكندي، رئيس مجلس إدارة نادى كلباء، على دعمه الكبير وتعاونه المثمر في استضافة وتنظيم البطولة، مؤكدة أن هذا التعاون يسهم بشكل مباشر في إنجاح الحدث وإخراجه بالصورة المشرفة.
وأكدت أن تنظيم هذه البطولة على شاطئ كلباء، يأتي في إطار حرص الاتحاد على نشر ثقافة رياضة الخماسي الحديث وتعزيز حضورها على مستوى المجتمع، خاصة في البيئات الطبيعية التي تضيف بُعداً مميزاً للمنافسات.
وقالت: «اختيار شاطئ كلباء لاستضافة البطولة، يعكس توجُّه الاتحاد نحو تنويع مواقع إقامة الفعاليات الرياضية وربطها بالمقومات السياحية والبيئية للدولة، بما يسهم في استقطاب أكبر شريحة من المشاركين، ويمنح اللاعبين تجربة تنافسية فريدة».
وتابعت هدى المطروشي: «البطولة المفتوحة تشهد مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، ما يعزّز من اكتشاف المواهب الجديدة وتطوير قدرات اللاعبين، وأن الاتحاد يعمل بشكل مستمر على تنظيم مثل هذه الفعاليات لدعم مسيرة اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها».

