فضيحة جديدة تهزّ الكرة الإيطالية.. رسائل مشفّرة توجِّه قرارات الـ VAR!

الإثنين 27 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فضيحة جديدة تهزّ الكرة الإيطالية.. رسائل مشفّرة توجِّه قرارات الـ VAR!

27 ابريل 2026 14:50

 

معتز الشامي (أبوظبي)
كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تطورات صادمة في واحدة من أخطر القضايا التي تضرب منظومة التحكيم في كرة القدم الإيطالية، بعد الاشتباه في وجود «رسائل مشفّرة» كانت تُستخدم للتأثير على قرارات تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) خلال الحالات الجدلية.
وبحسب ما نشرته صحيفة «لا ريبوبليكا»، فإن رئيس لجنة الحكام في إيطاليا، جيانلوكا روكي، يخضع لتحقيقات بتهمة الاشتباه في التورط بقضية احتيال رياضي، ما دفعه إلى تعليق مهامه مؤقتاً، في انتظار استكمال التحقيقات التي تشرف عليها النيابة العامة في مدينة ميلانو.
وتعود تفاصيل القضية إلى واقعة مثيرة حدثت في الأول من مارس 2025، خلال مباراة أودينيزي وبارما، عندما كان حكم الفيديو دانييلي باتيرنا يراجع حالة ركلة جزاء محتملة لصالح أودينيزي. في البداية، بدا متردداً في استدعاء حكم الساحة لمراجعة اللقطة، قبل أن يلتفت فجأة إلى يمينه، وكأنه يتلقى تعليمات من خارج غرفة الـVAR، ليسأل «هل هي ركلة جزاء؟»، ثم يطلب مراجعة الحالة على الشاشة.
وتشير التحقيقات إلى أن حكام الفيديو ربما كانوا على دراية بإشارات أو «أكواد» محددة تُستخدم لتوجيه القرارات، حيث كان رفع اليد يعني عدم التدخل، بينما تشير القبضة المغلقة إلى ضرورة استدعاء الحكم لمراجعة اللقطة. وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول مدى استقلالية قرارات التحكيم.
وفي السياق ذاته، يخضع مشرف تقنية الفيديو أندريا جيرفاسوني للتحقيق أيضاً، ومن المنتظر أن يمثّل مع روكي أمام النيابة 30 أبريل، في جلسة قد تحمل مفاتيح حاسمة لكشف حقيقة ما جرى.
ورغم هذه التطورات، نفت النيابة التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، طلب أي مستندات من السلطات القضائية حتى الآن، في وقت تتزايد فيه الضغوط لكشف ملابسات القضية بالكامل، كما طالت الاتهامات روكي بشأن تعيين حكام يُفضلهم نادي إنتر خلال موسم 2024-2025، إلا أن هذه المزاعم لم تُدعم بأي أدلة حتى اللحظة. من جانبه، شدد رئيس إنتر على أن النادي لا علاقة له بالقضية، مؤكداً عدم خضوع أي من ممثليه للتحقيق.
ويبقى المشهد مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، والتي قد تُعيد رسم ملامح الثقة في منظومة التحكيم الإيطالية بالكامل.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©