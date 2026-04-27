اتفاقية إماراتية مغربية لتطوير كرة السلة وإطلاق بطولة «السوبر» السنوية



علي معالي (أبوظبي)

أبرم اتحاد الإمارات لكرة السلة اتفاقية شراكة استراتيجية مع الاتحاد المغربي في مجمع مولاي عبدالله بالرباط، بحضور عبد اللطيف الفردان، رئيس اتحاد الإماراتي، وإدريس الشرايبي، رئيس الاتحاد المغربي، وفال جالو أمادو، رئيس الدوري الأفريقي، وراشد عبدالله النقبي، مدير المنتخبات الوطنية، والدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد.

وتهدف إلى تطوير اللعبة في كلا البلدين وتبادل الخبرات الفنية والإدارية في مختلف المجالات الحيوية، ومن أبرز مخرجات هذه الاتفاقية، الإعلان عن تنظيم مباراة سنوية كبرى تحت مسمى «السوبر الإماراتي المغربي»، والتي ستجمع أبطال اللعبة في البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز التنافسية الرياضية وتوطيد أواصر الإخاء بين الجماهير واللاعبين.

بالإضافة إلى مباراة السوبر، تُركز الشراكة على تنظيم دورات تدريبية متقدمة لتأهيل المدربين والحكام، ومباريات ودية ومعسكرات تدريبية مشتركة بين المنتخبات والأندية.