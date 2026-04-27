كلاسيكو العين والوحدة «بنفسجي» و«أبيض»



أبوظبي (الاتحاد)

عقدت رابطة المحترفين الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لموسم 2025-2026، بحضور ممثلي ناديي العين والوحدة، إلى جانب ممثلي نادي الجزيرة مستضيف المباراة، وممثل عن إدارة الحكام، وبمشاركة ممثلين عن مختلف إدارات الرابطة، في إطار استكمال التحضيرات التنظيمية والفنية للمباراة النهائية المرتقبة.

وترَأس الاجتماع مصعب المرزوقي، المدير التنفيذي للرابطة، حيث تم خلاله استعراض كافة الجوانب التنظيمية والفنية لضمان جاهزية الحدث وفق أعلى المعايير، ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، عند الساعة 8:45 مساءً، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير يعكس أهمية الحدث ومكانة البطولة.

وشهد الاجتماع استعراض جدول الأعمال الذي تضمّن معلومات المباراة، والأمور الفنية، وبروتوكول المباراة، وخطط الأمن والسلامة، إضافة إلى إجراءات الاعتماد والخدمات الطبية ومراسم التتويج، بما يضمن إخراج النهائي بأفضل صورة تنظيمية.

وعلى الصعيد الفني، تم التأكيد على اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل. كما تم اعتماد ألوان الأطقم الرسمية، حيث يرتدي العين اللون البنفسجي الكامل، فيما يظهر الوحدة باللون الأبيض بالكامل.

وفيما يتعلق بالجماهير، تقرّر فتح بوابات استاد محمد بن زايد عند الساعة 5:45 مساءً، مع تخصيص بوابات ومدرجات محددة لكل فريق، حيث تم توزيع جماهير الوحدة في الجهة المقابلة للمنصة (A21 – B21) والمنصة الشرقية، إضافة إلى الدرجة المميزة يمين المنصة الرئيسية، فيما خُصصت لجماهير العين الجهة المقابلة للمنصة (A17 – B17) والمنصة الغربية، إلى جانب الدرجة المميزة يسار المنصة الرئيسية، بما يضمن انسيابية الحركة وتنظيم دخول الجماهير.

شمل الاجتماع استعراض ترتيبات كبار الشخصيات، حيث سيكون دخولهم عبر المنصة الرئيسية، إضافة إلى تخصيص كبائن المنصة الشمالية، ومقاعد الشخصيات الهامة في الجهة اليسرى من المنصة الرئيسية.