«ثلاثية جلطة سراي» تطيح بديل مورينيو

أنقرة(رويترز)

أعلن نادي فناربخشه عن إقالة مدربه دومينيكو ​تيديسكو، وذلك عقب خسارته 3-صفر أمام غريمه جلطة سراي في مطلع الأسبوع الحالي، وهي ⁠النتيجة التي قضت عملياً على آماله ​في الفوز بلقب الدوري التركي الممتاز ​لكرة ‌القدم.

وكان تيديسكو قد ⁠تم ​تعيينه في سبتمبر بموجب عقد يمتد لعامين، ليحل محل جوزيه مورينيو الذي غادر في أغسطس ‌بعد خروج فناربخشه من مرحلة التصفيات ‌بدوري أبطال أوروبا عقب خسارته من بنفيكا. وأصبح مورينيو مدرباً لبنفيكا بعدها ​بأسابيع.

وخسر فناربخشه مباراتين فقط في الدوري هذا الموسم، لكن الهزيمة في قمة الأحد الماضي تركته متأخراً بسبع نقاط عن جلطة ‌سراي مع تبقي ثلاث مباريات ​على نهاية الموسم.

وكان فريق المدرب تيديسكو فاز بكأس السوبر التركية في يناير كانون الثاني الماضي، ​بتغلبه على ‌جلطة ⁠سراي، ‌لكنه خرج من ‌الدوري الأوروبي بعد خسارته أمام نوتنجهام فورست في الملحق ⁠المؤهل لدور 16.

كما استغنى فناربخشه، الذي لم ​يفز بلقب الدوري منذ 2014، عن مديره الرياضي ديفين أوزيك ومنسق عمليات كرة القدم بيركه تشلبي. وسيتولى مساعد المدرب زكي مراد جولي ​المسؤولية حتى نهاية الموسم.