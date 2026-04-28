الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الرياضة

«الموسم الصفري» يهدد الأهلي ويضع الخطيب تحت المقصلة

28 ابريل 2026 08:31

القاهرة (الاتحاد)
اقترب الأهلي المصري من موسم صفري كارثي، مع تراجع آماله في الفوز ببطولة الدوري المصري أخر البطولات التي كان ينافس عليها الفريق، بعد خروجه من كأس مصر وكأس العاصمة ودوري أبطال أفريقيا، حيث جاءت الهزيمة أمام بيراميدز بثلاثية في ختام مباريات الجولة الرابعة لمرحلة التتويج، وقبل 3 جولات من نهاية البطولة لتجمد رصيده عند 44 ⁠نقطة في المركز الثالث، بينما رفع بيراميدز رصيده إلى 47 نقطة منفرداً بالمركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 50 نقطة.
ولم يشهد الأهلي موسماً صفرياً منذ سنوات طويلة حيث فرض سيطرته على البطولات المحلية لفترات طويلة وكذلك بطولة دوري الأبطال التي حقق لقبها 4 مرات في السنوات السبع الأخيرة، لكن الفريق ورغم الصفقات التي عقدها في بداية الموسم وخلال الانتقالات الشتوية، لم يستطع المنافسة علي البطولات مع قيادة الدنماركي ييس ثوروب المدير الفني.
وجاءت الهزيمة أمام بيراميدز بالثلاثية وفي ظل توتر العلاقة بين الناديين لتزيد الأزمات وتعمق المشاكل داخل جدران القلعة الحمراء، خصوصاً مع هجوم الجماهير علي إدارة النادي ومطالبتها برحيل محمود الخطيب اللاعب والرئيس الأسطوري للنادي وهو ما ينذر بقرارات نارية قد تطول بعض اللاعبين الكبار وعرضهم للبيع، مع الاستعداد لتغييرات جذرية في الفريق استعداداً للموسم المقبل.
وتتجه النية داخل الأهلي لعقد اجتماع طارئ اليوم لتهدئة الأوضاع عبر بيان لامتصاص غضب الجماهير الحمراء، خصوصاً وأن القيمة السوقية للفريق تبدو الأكبر علي مستوى القارة الأفريقية، وهو ما يعني خسارة الفريق مادياً بشكل رهيب مع فشل تأهله إلى دوري أبطال أفريقيا وفقدان فرصه في المنافسة علي تذكرة التأهل إلى مونديال الأندية.

أخبار ذات صلة
بيراميدز يطيح الأهلي ويشدد الخناق على الزمالك في الدوري المصري
الزمالك يستهدف التتويج.. وقمة بين بيراميدز والأهلي في الدوري المصري
الأهلي المصري
محمود الخطيب
بيراميدز
دوري أبطال أفريقيا
آخر الأخبار
«جائزة بيتشيشي».. مبابي في خطر!
الرياضة
«جائزة بيتشيشي».. مبابي في خطر!
اليوم 09:13
"الإمارات لرعاية الموهوبين": إطلاق مجالس الموهوبين على مستوى الدولة
علوم الدار
إطلاق مجالس الموهوبين على مستوى الدولة
اليوم 09:07
أسعار الذهب
اقتصاد
تراجع أسعار الذهب
اليوم 08:44
الصين تبدأ تشغيل أول مشروع تجريبي لتخزين الهيدروجين
الأخبار العالمية
الصين تبدأ تشغيل أول مشروع تجريبي لتخزين الهيدروجين في كهف ملحي
اليوم 08:36
دونالد ترامب وميلانيا ترامب يستقبلان الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في البيت الأبيض
الأخبار العالمية
الملك تشارلز يبدأ زيارة دولة إلى الولايات المتحدة
اليوم 08:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©