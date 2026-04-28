עדד אליום
«الجودو» يعتمد المشاركة في «آستانا جراند سلام»

28 ابريل 2026 09:45

أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة آستانا "جراند سلام" الكبرى، التي ينظمها اتحاد كازاخستان للجودو خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو المقبل، والتي تضم حتى الآن 39 دولة في مقدمتهم منتخبنا الأول الذي يشارك بعدد 8 لاعبين، بينما يشارك البلد المنظم بعدد 53 لاعباً ولاعبة من أبرز المصنفين في العالم..
وتأتي مشاركة منتخبنا عقب انتهائه من المشاركة في بطولة دوشانبي (جراند سلام) الكبرى، التي يستضيفها اتحاد طاجيكستان للجودو، خلال الساعات المقبلة وحتى 3 مايو المقبل، في 3 أوزان للمتوسط الخفيف والثقيل، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه اتحاد الجودو من بداية الموسم للتأهل لدورة لوس أنجلوس 2028، والذي يستهدف حصد المزيد من نقاط التأهل.
ويرأس الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس الاتحاد بعثة منتخبنا في بطولة آستانا، وتضم المدرب فيكتور سيكروف والطاقم المساعد، بجانب 8 أفراد هم، اللاعبة بشيرات خرودي (وزن 52 كجم)، وسيمون قسطنطين (وزن تحت 60 كجم)، نار مند بيان (وزن تحت 66 كجم)، ناجي يزبيك وكريم عبد اللطيف، (وزن تحت 73 كجم)، وعمر جاد، (وزن تحت 81 كجم) وأرام جورجيان، (وزن تحت 90 كجم)، وعمر معروف، (وزن فوق 100 كجم).

