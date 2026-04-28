لغة الأرقام.. البايرن يحسم قمة سان جيرمان في دوري الأبطال

معتز الشامي (أبوظبي)

يأمل باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ، مساء اليوم الثلاثاء، ويستضيف ملعب حديقة الأمراء مباراة الذهاب بين العملاقين الأوروبيين، بعد فوز باريس سان جيرمان على ليفربول بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين في الجولة الماضية، وتجاوز بايرن ميونيخ ريال مدريد، بفوزه بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين.

ويُعد فريق فينسنت كومباني، الذي حسم لقب الدوري الألماني في وقت سابق من شهر أبريل، المرشح الأوفر حظاً من بين الفريقين للوصول إلى المباراة النهائية، وفقاً لتوقعات «أوبتا» بنسبة 59.6%، مقارنة بنسبة 40.4% لفريق باريس سان جيرمان.

ويُعد باريس سان جيرمان المرشح الأوفر حظاً للفوز في مباراة الذهاب، وفقاً لتوقعات «أوبتا»، حيث بلغت نسبة فوزه 41.1%، ولا يزال بايرن ميونيخ يملك فرصة 34.6% للفوز في المباراة الافتتاحية، بينما بلغت نسبة التعادل 24.3%.

وعن المواجهات التاريخية، يتمتع الفريقان بمعرفة جيدة ببعضهما البعض، حيث التقيا 15 مرة في دوري أبطال أوروبا، و9 مرات خلال المواسم التسعة الماضية، ومنذ انطلاق موسم 2017-2018، لم تتجاوز هذه المواجهة (9 مرات) سوى مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في البطولة (13 مباراة).

وقد حقق بايرن ميونيخ فوزاً بالفعل في العاصمة الفرنسية هذا الموسم، متغلباً على باريس سان جيرمان 2-1 في مرحلة الدوري مطلع نوفمبر.

وفي الواقع، فاز بايرن ميونيخ في جميع مبارياته الخمس الأخيرة ضد العملاق الفرنسي في دوري أبطال أوروبا. وهذه أطول سلسلة انتصارات يحققها أي فريق ضد باريس سان جيرمان في البطولات الأوروبية الكبرى (5 انتصارات).

أما باريس سان جيرمان، فقد مُني بـ9 هزائم أمام بايرن ميونيخ، وهو أكبر عدد من الهزائم يتلقاه أمام أي فريق في البطولة، حيث خسر 60% من مبارياته في دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ (9 من 15 - 6 انتصارات)، وهي أيضاً أعلى نسبة خسارة له أمام أي خصم واجهه 3 مرات أو أكثر.

وقد يكتب لويس إنريكي التاريخ، الذي يمكنه أن يصبح أسرع مدرب يصل إلى 50 فوزاً في دوري أبطال أوروبا (حالياً 49 فوزاً في 76 مباراة). الرقم القياسي الحالي مسجّل باسم بيب جوارديولا، الذي حقق فوزه الخمسين في مباراته الثمانين عندما فاز بايرن ميونيخ على دينامو زغرب في ديسمبر 2015.

ومع ذلك، سيتعين عليه تحقيق إنجاز لم يسبق له تحقيقه. فقد فاز كومباني في مباراتي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي (1-0 في نوفمبر 2024 و2-1 في نوفمبر 2025). إذا فاز بايرن ميونيخ في هذه المباراة، فسيكون كومباني صاحب أكبر عدد من الانتصارات على المدرب الإسباني في تاريخ البطولة (3 انتصارات).