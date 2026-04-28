معركة الكرامة.. الريال يحارب لحرمان برشلونة من الممر الشرفي في الكلاسيكو!

معتز الشامي (أبوظبي)

بات من المؤكد الآن أن برشلونة سيتوج بلقب الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، لكن لم يَعُد السؤال سوى «متى؟ يتحقق ذلك.

ويبدو أن برشلونة بقيادة هانسي فليك في طريقه لتحقيق لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي، حيث ستكون هذه المرة الخامسة التي يحتفظ فيها النادي الكتالوني بلقبه في الدوري الإسباني منذ آخر مرة حقق فيها ريال مدريد اللقب في موسم 2007-2008.

ووسّع برشلونة الفارق بينه وبين ريال مدريد إلى 11 نقطة، قبل 5 مباريات من النهاية، ما يضمن - باستثناء نتائج غير متوقعة - أنه لن يكون هناك سوى اللعب على الكبرياء، عندما يلتقي الفريقان في الكلاسيكو الشهر المقبل، على ملعب كامب نو.

ولكن ما هي سيناريوهات حسم لقب الدوري الإسباني؟

السيناريو الأول عبر ممر الشرف، حيث يخوض ريال مدريد رحلتين إلى مدينة برشلونة في غضون أسبوعين. ففي بداية الأسبوع المقبل، وقبل مباراة الكلاسيكو، سيسافر لمواجهة إسبانيول.

ويُبقي الفوز في هذه المباراة على آماله في المنافسة على اللقب قائمة - نظرياً وحسابياً على الأقل - قبل مواجهة برشلونة. سيبقى فارق النقاط البالغ 11 نقطة، على بصيص أمل، ضئيلاً مع تبقي 4 مباريات.

وربما الأهم من ذلك، أنه سيجنّب ريال مدريد عمل ممر شرف للاعبي برشلونة قبل انطلاق المباراة. وإذا اتسع الفارق، بتعادل أو خسارة ريال مدريد، مع فوز برشلونة على أوساسونا، فسيكون ذلك هو العرف.

وإذا حدث هذا السيناريو، فمن المتوقع أن يثير الأمر جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام الرياضية الإسبانية، حيث رفض ريال مدريد استقبال لاعبي برشلونة بممر شرفي في ظروف مماثلة في موسم 2017-2018،.

أما السيناريو الثاني، فيكون بحسم برشلونة اللقب في الكلاسيكو، حيث يُبقي فوز ريال مدريد على إسبانيول المنافسة مفتوحة حتى الكلاسيكو. إذا بقي الفارق عند 11 نقطة، أو انخفض إلى 10 نقاط حال خسارة برشلونة أمام أوساسونا وتعادل ريال مدريد مع إسبانيول، فيكفي برشلونة التعادل مع غريمه التقليدي ليحسم اللقب، في مباراة الكلاسيكو.

وإذا فاز ريال مدريد على إسبانيول، وخسر برشلونة أمام أوساسونا، سيتقلص الفارق إلى 8 نقاط. في هذه الحالة، سيحتاج برشلونة للفوز في الكلاسيكو لحسم اللقب، وتوسيع الفارق إلى أكثر من 9 نقاط قبل المباريات الثلاث الأخيرة.

بينما السيناريو الثالث، يأتي بشعار «نجاة ريال مدريد من الإحراج»، فإذا تعادل أو فاز ريال مدريد مع إسبانيول وخسر برشلونة أمام أوساسونا، فإن ذلك سيؤدي إلى تقليص الفارق إلى 10 نقاط أو 8 نقاط على الترتيب، حيث سيكون بإمكان ريال مدريد استعادة بعض الكرامة وتأجيل احتفالات برشلونة إلى وقت لاحق من الموسم، وذلك عبر الفوز على غريمه التقليدي في ملعب كامب نو.