ثاندر إلى الدور الثاني من «البلاي أوف» وماجيك يقترب

واشنطن (أ ف ب)

حسم أوكلاهوما ثاندر تأهله إلى الدور الثاني من «بلاي أوف» المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي (أن بي أيه)، بفوزه الرابع توالياً على مضيفه فينيكس صنز 131-122.

وكان الكندي المتألق شاي جلجيوس-ألكسندر أفضل مسجّلي ثاندر بـ31 نقطة.

قال: «دخلنا المباراة جاهزين. نحب لعب كرة السلة، نحن مجموعة مليئة بالشباب الرائعين الذين يستمتعون معاً».

وأضاف: «نلعب من أجل بعضنا البعض. لا أحد أنانياً. كلنا نريد أن ينجح اللاعب الآخر، وعندما تجمع هذه الأمور الثلاثة تحصل على النجاح».

وسيلاقي أوكلاهوما سيتي في الدور الثاني الفائز من سلسلة لوس أنجلوس ليكرز وهيوستن روكتس، التي يتقدم فيها ليكرز 3-1.

وتابع جلجيوس-ألكسندر: «في النهاية، علينا أن نتحسن في الأيام الفاصلة قبل مواجهة خصمنا المقبل».

وأصبح ثاندر أول فريق يبلغ الدور الثاني، في الليلة نفسها التي اقترب فيها أورلاندو ماجيك الصاعد من إقصاء متصدر المنطقة الشرقية ديترويت، بفوزه 94-88 ليتقدم 3-1 في السلسلة.

وكان جلجيوس-ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم، والذي سجّل أعلى رصيد له في الأدوار الإقصائية بـ42 نقطة في فوز المباراة الثالثة، قد أضاف ثماني تمريرات حاسمة، ليقود ثاندر الزائر الذي يمتلك أفضل هجوم وأفضل أرقام دفاعية في الأدوار النهائية.

وأضاف تشيت هولمغرين 24 نقطة و12 متابعة لثاندر الذي سجّل له أيضاً أجاي ميتشل 22 نقطة، فيما أحرز إيزاياه هارتنشتاين 18 نقطة مع 12 متابعة.

في المقابل، قاد ديفن بوكر فينيكس بـ24 نقطة.

وفي أورلاندو، سجّل ديزموند باين 22 نقطة، بينها خمس ثلاثيات من أصل عشر محاولات، ليقود ماجيك الذي يستطيع إنهاء السلسلة أمام بيستنز بفوز الأربعاء في ديترويت.

وسجّل الألماني فرانتس فاجنر 19 نقطة لأورلاندو قبل أن يخرج بسبب آلام في ربلة الساق اليمنى، فيما أضاف باولو بانكيرو 18 نقطة مع ثماني متابعات.

ويتعيّن على بيستونز، الذي أنهى الموسم المنتظم بسجل 60-22 متصدراً المنطقة الشرقية، الفوز بثلاث مباريات متتالية لتفادي خروج مدوّ على يد أورلاندو الثامن.

وقاد كايد كانينغهام ديترويت بـ25 نقطة، وأضاف توبياس هاريس 20 نقطة، لكن بيستونز خسر الكرة 20 مرة، أي ضعف ما ارتكبه أورلاندو.

ولم يبلغ ماجيك الدور الثاني من الأدوار الإقصائية منذ 2010.

أما بيستونز، فلم يصل إلى الدور الثاني منذ 2008، بخسارته أربع مواجهات في الدور الأول وغيابه عن البلاي أوف 13 مرة.

وتفادى دنفر ناجتس الخروج المبكر، بعدما حقق الصربي نيكولا يوكيتش ثلاثية مزدوجة بـ27 نقطة و16 تمريرة حاسمة و12 متابعة، ليقود أصحاب الأرض إلى الفوز على مينيسوتا تمبروولفز 125-113، مقلّصاً الفارق إلى 3-2.