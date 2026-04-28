فلاغ.. «روكي الموسم» في السلة الأميركي

نيويورك (أ ف ب)

أحرز كوبر فلاغ، جناح فريق دالاس مافريكس، جائزة أفضل لاعب صاعد (روكي) في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه) لعام 2026، بحسب ما أعلنت الرابطة.

وكان فلاغ (19 عاماً) انضم إلى دالاس كخيار أول في درافت العام الماضي، وحقق هذا الموسم أفضل معدل تسجيل بين اللاعبين الصاعدين بواقع 21.0 نقطة في المباراة، إضافة إلى 6.7 متابعات و4.5 تمريرات حاسمة و1.2 سرقة كرة، مع مافريكس الذي أنهى الموسم بسجل 26-56 ولم يبلغ الأدوار الإقصائية.

وبات فلاغ أول لاعب صاعد يتصدر فريقه في النقاط والسرقات والمتابعات والتمريرات الحاسمة منذ مايكل جوردان، الفائز بجائزة أفضل لاعب صاعد في عام 1985 مع شيكاغو.

وبتسجيله أعلى رصيد له هذا الموسم بواقع 51 نقطة في وقت سابق من الشهر الجاري خلال خسارة أمام أورلاندو، أصبح فلاغ أصغر لاعب في تاريخ الدوري يحقق مباراة من 50 نقطة.

وخاض فلاغ أربع مباريات سجل فيها 40 نقطة أو أكثر خلال الموسم، وهو أكبر عدد يحققه لاعب صاعد منذ ألن إيفرسون في موسم 1997، كما حطم الرقم القياسي الذي كان بحوزة ليبرون جيمس لأكبر عدد من مباريات الـ40 نقطة من قبل لاعب مراهق.

وأصبح فلاغ ثالث لاعب من دالاس يفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد، بعد جايسون كيد في عام 1995، والفائز في 2019 السلوفيني لوكا دونتشيتش، الذي مهد انتقاله إلى لوس أنجلوس ليكرز الموسم الماضي الطريق أمام فوز دالاس بحق الاختيار الأول الذي استخدم لضم فلاغ.

وكان كل من في جيه إيدجكومب، الجناح الباهامي البالغ 20 عاماً من فيلادلفيا، وكون كنوبل (20 عاماً) لاعب شارلوت الذي كان زميلاً لفلاغ في جامعة ديوك، ضمن قائمة المرشحين الآخرين للجائزة.

وفي تصويت شاركت فيه لجنة إعلامية عالمية، نال فلاغ 56 صوتاً للمركز الأول و412 نقطة إجمالاً، مقابل 44 صوتاً للمركز الأول و386 نقطة لكنوبل.