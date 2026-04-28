انتقاد التحكيم يكلف سمارت وكينارد 60 ألف دولار

انتقاد التحكيم يكلف سمارت وكينارد 60 ألف دولار
28 ابريل 2026 10:46

نيويورك(أ ف ب)
غرّمت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه)، لاعبَي لوس أنجلوس ليكرز ماركوس سمارت ولوك كينارد بسبب انتقادهما التحكيم عقب الخسارة أمام هيوستن روكتس في الـ"بلاي أوف"، بحسب ما أعلنت الرابطة.
وفُرضت غرامة قدرها 35 ألف دولار على سمارت بسبب التشكيك في نزاهة الحكام، كما غُرّم كينارد مبلغ 25 ألف دولار لتوجيهه ألفاظاً غير لائقة إلى الحكام.
ووقعت الحادثتان في الدقائق التي تلت فوز هيوستن على ليكرز 115-96، وهو الانتصار الذي قلّص به روكتس الفارق إلى 3-1 في سلسلة الدور الأول من المنطقة الغربية.
ويستطيع ليكرز حسم التأهل إلى الدور الثاني بفوز على أرضه أمام روكتس الأربعاء.
وتفادى روكتس الخروج بنتيجة ساحقة، لكنه مطالب بالفوز الأربعاء لفرض مباراة سادسة تُقام الجمعة في هيوستن.
وفي حال التعادل، تُقام مباراة سابعة فاصلة الأحد في لوس أنجلوس.

أخبار ذات صلة
فلاغ.. «روكي الموسم» في السلة الأميركي
ثاندر إلى الدور الثاني من «البلاي أوف» وماجيك يقترب
هيوستن روكتس
دوري السلة الأميركي للمحترفين
لوس أنجلوس ليكرز
آخر الأخبار
"نيويورك أبوظبي" تطور مستشعرات ذكية تعزز حاسة اللمس للجراحين
علوم الدار
"نيويورك أبوظبي" تطور مستشعرات ذكية تعزز حاسة اللمس للجراحين
اليوم 12:39
«نسائية دبي» تُطلق برنامج «من التحدي إلى الأمل»
الترفيه
«نسائية دبي» تُطلق برنامج «من التحدي إلى الأمل»
اليوم 12:20
بيدرو بافلوف.. مدافع هداف في خورفكان
الرياضة
بيدرو بافلوف.. مدافع هداف في خورفكان
اليوم 12:15
‏«الكرة المصغرة» الأول آسيوياً والـ 16 عالمياً
الرياضة
‏«الكرة المصغرة» الأول آسيوياً والـ 16 عالمياً
اليوم 12:10
17 مباراة مع الوصل والشارقة بالمحترفين.. «سالدانيا» صفر كبير!
الرياضة
17 مباراة مع الوصل والشارقة بالمحترفين.. «سالدانيا» صفر كبير!
اليوم 11:57
