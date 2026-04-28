انتقاد التحكيم يكلف سمارت وكينارد 60 ألف دولار

غرّمت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه)، لاعبَي لوس أنجلوس ليكرز ماركوس سمارت ولوك كينارد بسبب انتقادهما التحكيم عقب الخسارة أمام هيوستن روكتس في الـ"بلاي أوف"، بحسب ما أعلنت الرابطة.

وفُرضت غرامة قدرها 35 ألف دولار على سمارت بسبب التشكيك في نزاهة الحكام، كما غُرّم كينارد مبلغ 25 ألف دولار لتوجيهه ألفاظاً غير لائقة إلى الحكام.

ووقعت الحادثتان في الدقائق التي تلت فوز هيوستن على ليكرز 115-96، وهو الانتصار الذي قلّص به روكتس الفارق إلى 3-1 في سلسلة الدور الأول من المنطقة الغربية.

ويستطيع ليكرز حسم التأهل إلى الدور الثاني بفوز على أرضه أمام روكتس الأربعاء.

وتفادى روكتس الخروج بنتيجة ساحقة، لكنه مطالب بالفوز الأربعاء لفرض مباراة سادسة تُقام الجمعة في هيوستن.

وفي حال التعادل، تُقام مباراة سابعة فاصلة الأحد في لوس أنجلوس.