كاريك عن تأهل يونايتد للأبطال: لا ينبغي المبالغة فالقادم أصعب

لندن (رويترز)

قال مايكل كاريك المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد، إنه يجب مواصلة الأداء بقوة لإنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز ​لكرة القدم بشكل جيد، وذلك رغم الفوز 2-1 على ضيفه برنتفورد والذي وضعه على مقربة من التأهل لدوري ⁠أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ورفع هذا الانتصار رصيد ​يونايتد إلى 61 نقطة في المركز الثالث، بفارق ​11 ‌نقطة عن برايتون آند هوف ⁠ألبيون ​صاحب المركز السادس قبل أربع جولات على نهاية الموسم.

ومع تأهل أول خمسة أندية لدوري الأبطال الموسم المقبل، يحتاج يونايتد إلى نقطتين فقط لضمان ‌عودته للبطولة الأوروبية الأبرز بعد غياب دام عامين.

وقال ‌كاريك لاعب وسط يونايتد السابق للصحفيين: "دوري الأبطال هدف، لكن لا ينبغي المبالغة في الاحتفال به. نريد ​إنهاء الموسم بشكل قوي والمنافسة بقوة في مراكز متقدمة بالدوري وأن نسعى للحصول على المزيد من النقاط، حتى لا ينتهي موسمنا عند هذا الحد".

وأضاف كاريك، الذي تولى المسؤولية في ‌يناير الماضي عندما كان ​يونايتد في المركز السادس عقب إقالة روبن أموريم: "وضعنا أنفسنا في مركز جيد، لكن لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين ​القيام به".

وسجل كاسيميرو ‌الهدف ⁠الأول ‌ليونايتد أمس الاثنين وبينما ‌طالبت جماهير النادي بالاحتفاظ به لموسم آخر، قال كاريك إن وضع لاعب الوسط ⁠البرازيلي كان واضحاً.

وقال: "الأمر واضح تماماً من الجانبين. ربما ​ساعد هذا الوضوح في استقرار الأوضاع. الأمر يعني له الكثير، ويرجع الفضل له أنه ظل هذا الوضع، قدم كل ما لديه تماما وصنع لحظات فارقة لنا".

ويواجه مانشستر يونايتد فريق ليفربول ​صاحب المركز الرابع يوم الأحد المقبل.