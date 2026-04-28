رايس: الاستمتاع طريق أرسنال لعبور أتلتيكو

لندن (أ ف ب)

حثّ ديكلان رايس فريقه أرسنال الإنجليزي على «الاستمتاع» بلحظة خوض نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في سعيه لإحراز اللقب للمرة الأولى، وذلك قبل رحلة مدريد لملاقاة فريق العاصمة أتلتيكو في ذهاب نصف النهائي الأربعاء.

ويسعى «المدفعجية» إلى الاقتراب خطوة إضافية من بلوغ النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخ مشاركاتهم في دوري الأبطال.

ويأمل فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا أن يتخلّص من عقدة اقترابه من الألقاب وعدم صعود منصة التتويج، خاصة بعدما حلّ وصيفاً في الدوري ثلاث مرات متتالية.

كما أخفق أرسنال أوروبياً، إذ خسر 1-3 في مجموع المباراتين أمام باريس سان جيرمان ضمن نصف نهائي الموسم الماضي، في طريق الفريق الفرنسي إلى إحراز اللقب، وودّع المسابقة أمام بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي 2024.

ولم يسبق لأرسنال أن تُوّج بلقب المسابقة الأوروبية الأبرز، إذ انتهى ظهوره الوحيد في النهائي بالخسارة أمام برشلونة الإسباني عام 2006.

لكن رفع كأس دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى سيكون رداً مناسباً بالقدر ذاته على المشككين في القوة الذهنية لفريق أرتيتا.

ولا يفصل أرسنال سوى سبع مباريات عن أعظم موسم في تاريخ النادي.

ويتصدر سباق لقب الدوري بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، مع تبقِّي أربع مباريات له وخمس لفريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

كما تتبقى ثلاث مباريات في دوري الأبطال، إذا بلغ أرسنال النهائي لمواجهة باريس سان جيرمان أو بايرن ميونيخ في بودابست في 30 مايو.

ويريد رايس من زملائه إثبات أن تجاربهم السابقة صقلت شخصيتهم وجعلتهم أكثر صلابة في سعيهم لكتابة التاريخ.

قال لاعب الوسط: «خضنا مباريات صعبة خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية على أعلى مستوى، لذا نعرف ما الذي ينتظرنا وما هو مقبل».

وأضاف: «هكذا كان حالنا طوال الموسم، وهذا ما نريده في نهايته».

وتابع: «نحن في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فلنستمتع بذلك، ولنخض التحدي».

وبعد خسارتين في مواجهات حاسمة أمام سيتي (2-0 في نهائي كأس الرابطة و2-1 في الدوري)، لا تزال الشكوك قائمة حول قدرة أرسنال على حسم الأمور عندما يكون الرهان في أعلى مستوياته.

كما أن الفوز الصعب على نيوكاسل 1-0 السبت لم يكن رداً مقنعاً على المشككين.

لكنه أنهى سلسلة من خسارتين متتاليتين في الدوري وخفّف قليلاً من التوتر، بعد أربع هزائم في آخر ست مباريات بجميع المسابقات.

ويترقب أرسنال معرفة جهوزية إيبيريتشي إيزي والألماني كاي هافيرتز قبل رحلة مدريد، بعدما خرجا مصابين في نهاية الأسبوع الماضي.

وكان إيزي قد سجّل هدفاً جميلاً أمام نيوكاسل، منح فيه فريقه الفوز المهم، كما شكّل لاعب الوسط الدولي مصدراً للإلهام الهجومي في فريق بُني نجاحه على أسس دفاعية صلبة.

ويأمل رايس بشدّة في أن يكون زميله جاهزاً لمواجهة فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني.

وقال: «هذا بالضبط ما استُقدم من أجله. قلت قبل أسابيع إن تسديداته مذهلة».

وأضاف: «يا له من لاعب، ويا له من شخص. سيكون عنصراً حاسماً بالنسبة لنا في الأسابيع القليلة المقبلة. نحن بحاجة ماسة إليه».