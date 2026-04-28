«محاربي الإمارات» تعود للعاصمة أبوظبي بالنسختين 70 و71

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، التي تنظمها «بالمز الرياضية»، لكتابة فصل جديد في سجلها الحافل، مع إقامة النسختين 70 و71 في العاصمة أبوظبي، وسط مشاركة نخبة من المقاتلين من المنطقة العربية والعالم.

وتقام النسخة 70 يوم 8 مايو، بينما تقام النسخة 71 في اليوم التالي، وذلك على صالة «سبيس 42» بشاطئ الراحة في أبوظبي، في حدث مزدوج يُنتظر أن يشهد منافسات قوية وحضوراً لافتاً، في ظل المكانة المتنامية التي تحظى بها البطولة على الساحة الدولية.

وأكملت اللجنة المنظمة كافة التحضيرات لإخراج الحدث بالصورة المميزة، بمشاركة 42 مقاتلاً ومقاتلة يمثلون مختلف مدارس الفنون القتالية المختلطة من المنطقة العربية وقارات العالم، حيث يُعقد مؤتمر صحفي يوم الأربعاء 6 مايو للإعلان عن التفاصيل النهائية، بحضور فؤاد درويش، رئيس اللجنة المنظمة، والرئيس التنفيذي لشركة «بالمز الرياضية».

وتتّجه الأنظار إلى عدد من النزالات المرتقبة، أبرزها مواجهة الوزن الثقيل ضمن النسخة 70، التي تجمع بين المغربي بدر مذكوري والبرازيلي إدوارد نيفيس، فيما تشهد النسخة 71 نزالاً قوياً على لقب الوزن الخفيف بين الأرميني مارتون ميزهلوميان، والأوكراني غير المهزوم فلاديسلاف ردونيف.

وأكد فؤاد درويش، أن النسختين 70 و71 تمثلان محطة جديدة في مسيرة البطولة، مشيراً إلى التطلع لتقديم حدث استثنائي يواكب السمعة العالمية التي وصلت إليها «محاربي الإمارات»، والتي أصبحت واحدة من أبرز بطولات الفنون القتالية المختلطة على مستوى العالم.

وأضاف أن أبوظبي، بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وخبرة تنظيمية رائدة، تواصل ترسيخ مكانتها عاصمةً للبطولات الكبرى، وهو ما أسهم بشكل مباشر في تعزيز حضور البطولة على خريطة الفنون القتالية المختلطة الدولية، مؤكداً أن اللجنة المنظمة تعمل على تقديم نسختين تعكسان النجاحات المتواصلة وترتقي بسقف التطلعات.