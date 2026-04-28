روسيا والبرازيل تجهزان «الفراعنة» لكأس العالم

القاهرة (رويترز)

توصل الاتحاد المصري لكرة القدم، لاتفاق بإقامة مباراة ودية بين المنتخب ​الوطني الأول ونظيره الروسي في 28 مايو المقبل، في إطار الاستعداد لكأس العالم ⁠2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال ​الاتحاد عبر موقعه على الإنترنت ​اليوم: "في إطار التنسيق بين الاتحاد ⁠المصري ​لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة والجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المدرب حسام حسن ومدير المنتخب إبراهيم حسن لتوفير ‌برنامج إعداد قوي ومميز لمنتخب ‌مصر، استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026، أنهت الشركة المتحدة للرياضة الاتفاق على إقامة ​مباراة ودية لمنتخب مصر أمام روسيا يوم 28 مايو المقبل".

وقال إبراهيم حسن مدير المنتخب إن مباراة روسيا ستقام في استاد العاصمة ‌الإدارية الجديدة.

ومن المنتظر ​أن تتجه بعثة منتخب مصر إلى الولايات المتحدة في 30 مايو، على أن يخوض الفريق مباراة ودية ​أخيرة ‌أمام ⁠البرازيل في السادس ‌من يونيو ‌في ولاية أوهايو الأميركية.

ويبدأ منتخب مصر "الفراعنة" مبارياته في البطولة ⁠بمواجهة بلجيكا في 15 يونيو ضمن المجموعة ​السابعة، قبل لقاء نيوزيلندا على أن يختتم مبارياته بدور المجموعات أمام إيران في 27 من الشهر ذاته.

وتنطلق البطولة في 11 يونيو وتستمر ​حتى 19 يوليو المقبلين.