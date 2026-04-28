زيدان يربك حسابات الجزائر

أعلن غرناطة أن حارس مرماه ومنتخب الجزائر لكرة القدم لوكا زيدان مصاب بكسر في الفك والذقن، اثر اصطدام تعرض له الأحد في المرحلة السابعة والثلاثين من دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.

وقال النادي الأندلسي في بيان: "أظهرت الفحوص الطبية التي أُجريت على لوكا زيدان، عقب إصابته بارتجاج في المخ خلال المباراة الأخيرة ضد ألميريا، أن حارس المرمى يعاني أيضا من كسر في الفك والذقن".

وأضاف "سيقرر اللاعب، بالتشاور مع الجهاز الطبي للنادي، خطة العلاج خلال الساعات المقبلة".

وأصيب زيدان، نجل أسطورة كرة القدم الفرنسي زين الدين، اثر اصطدام تعرض له مع المهاجم البرازيلي لألميريا تاليس هنريكي في الدقيقة 87 من المباراة، التي توقفت لأربع دقائق بسبب معاناته من دوار خفيف ونزيف في الفم، قبل أن يغادر ملعب لوس كارمينيس وسط تصفيق الجماهير تاركا مكانه لزميله أندر أسترالاغا.

ونقل ابن السابعة والعشرين إلى المستشفى لإجراء الفحوص التي يفرضها البروتوكول.

وقال مدرب غرناطة باتشيتا: "نقل لوكا زيدان إلى المستشفى بعد الضربة التي تلقاها، لأنه كان يشعر بدوار، وسيبقى تحت المراقبة ويخضع للفحوص اللازمة".

وما كان يبدو مجرد اصطدام من دون خطورة، تبين أن إصابة لوكا أخطر بكثير مما كان متوقعاً إذ يعاني من كسر في الفك والذقن، ما قد يستدعي خضوعه اإلى عملية جراحية.

وجاءت الإصابة في أسوأ توقيت بالنسبة إلى المنتخب الجزائري، المقبل بعد نحو شهر ونصف على المشاركة في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويعد لوكا الحارس الأول في صفوف "الخضر" وعنصراً محورياً في المنظومة الدفاعية، وإصابته تضع المدرب البوسني-السويسري فلاديمير بيتكوفيتش أمام معضلة حقيقية بعد انسحاب حارس مرمى كان الفرنسي أنتوني ماندريا، بسبب إصابة بخلع في الكتف وخضوع ميلفين ماستيل، حارس مرمى استاد نيونيه السويسري (درجة ثانية) إلى جراحة من أجل معالجة فتق مغبني.