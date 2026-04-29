«السلة الخليجية» مكافأة النصر بعد الفوز بلقب كأس الإمارات

علي معالي (أبوظبي)

تأهل فريق النصر لكرة السلة للرجال إلى كأس الكؤوس الخليجية الأولى، المقرر إقامتها خلال سبتمبر المقبل، وذلك بعد تتويجه بلقب كأس الإمارات، بالفوز على شباب الأهلي في المباراة النهائية 83-81، ليشارك العميد النصراوي في أول بطولة خارجية، وهو ما يؤكد الطفرة الكبيرة التي يعيشها هذا الفريق، الذي تأهل هذا الموسم إلى 3 نهائيات، حتى الآن من مسابقات موسم السلة.

وكان الفريق قد تأهل إلى نهائي كأس الاتحاد، وضاع منه اللقب في آخر لحظات بثلاثية واشنطن لاعب شباب الأهلي، وتأهل كذلك إلى نهائي بطولة الدوري، لكنه فشل في خطف اللقب كذلك في الثواني الأخيرة وبنفس الأسلوب وعبر نفس اللاعب.

وفي النهائي الثالث شرب شباب الأهلي من نفس الكأس ولكن من خلال تألق محترف النصر الأميركي مارفيل هاريس، حيث سجل رمية قاتلة قبل نهاية المباراة بـ 5 ثوان، جعلت لقب كأس الإمارات يذهب إلى نادي النصر للموسم الثالث على التوالي، واستطاع هاريس أن يضع بصمته الرائعة في المباراة بتسجيله أكبر عدد من النقاط برصيد 34 نقطة، مما يؤكد دور هذا اللاعب الحاسم في تحقيق اللقب.

من جانبه، عبر حسام الوكيل مدرب النصر عن سعادته بهذا اللقب قائلاً:" نستحقه عن جدارة بعد الجهد الكبير من كافة عناصر اللعبة من لاعبين وجهازين فني وإداري، إضافة إلى الدعم الكبير من إدارة النادي التي لم تبخل علينا بأي عنصر نريده خلال هذا الموسم".

قال الوكيل:" موسم استثنائي بالنسبة لنا، كنا نخطط في بدايته لتحقيق الكثير من الطموحات، في ظل وجود لاعب أجنبي كندي وهو أوجيني أوموروي، ولكن لسوء الحظ انتقل إلى اللعب بفريق باسكونيا بطل كأس إسبانيا، وشارك مع فريقه الجديد في الدوري الأوروبي، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها لاعب بدوري خليجي في الدوري الأوروبي مباشرة".

ويرى سالم بن علي، عضو مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، المشرف العام على قطاع كرة السلة بأن هذا الإنجاز ثمرة عمل مؤسسي منظم، ورؤية فنية واضحة، وجهود متواصلة بذلها الجهازان الفني والإداري، إلى جانب التزام عالٍ من اللاعبين الذين جسّدوا روح المسؤولية والانضباط والعمل الجماعي حتى صافرة النهاية.

وقال:" كما نتقدم بتحية تقدير خاصة إلى جماهير النادي الوفية، التي كانت حاضرة بدعمها ومساندتها، وشكّلت ركيزة أساسية في تحقيق هذا الإنجاز، وهذا التتويج يمثل محطة مهمة في مسار تطوير قطاع كرة السلة، ودافعاً معنوياً كبيراً لمواصلة التقدم وتعزيز الحضور التنافسي، بما يواكب طموحات نادي النصر ويعزز مكانته بين الأندية الرائدة على مستوى الدولة".