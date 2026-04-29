9 لاعبين فقط يسجلون أهداف كلباء.. وموناغلو في الصدارة



فيصل النقبي (كلباء)

تكشف أرقام نادي كلباء في دوري أدنوك للمحترفين موسم 2025-2026 حتى الجولة 23 عن أثر هجومي محدود جداً، بعدما توزّعت أهداف الفريق على 9 لاعبين فقط، في مؤشر واضح على قلة تنوع مصادر التسجيل داخل الفريق.

ويتصدر الإيراني شهريار موناغلو قائمة هدافي كلباء برصيد 8 أهداف، بينها 3 من ركلات جزاء، ليؤكد دوره المحوري في الخط الأمامي، فيما جاء المدافع الفنزويلي رينيه ريفاس ولاعب الوسط سامان قدوس في المركز الثاني برصيد 5 أهداف لكل منهما، مع تسجيل قدوس هدفاً من ركلة جزاء.

وسجّل كل من أحمد شحدة أبوناموس، وسيكو بابا جساما هدفين لكل لاعب، بينما أحرز هدفاً واحداً كل من أحمد نور الله، وميا بلازيتش، ونيمانيا يوفيتش، وياسر حسن البلوشي.

وبذلك يصل مجموع أهداف الفريق إلى 27 هدفاً، بعد إضافة هدف عكسي سجله لاعب البطائح عمر كيتا في مرماه، وهو رقم يعكس استمرار الاعتماد على عدد محدود من اللاعبين في الجانب الهجومي، ويضع الجهاز الفني أمام ضرورة توسيع دائرة التسجيل خلال الجولات المقبلة.

ويحتل كلباء حالياً المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة، في وضع يتطلب المزيد من التركيز لتفادي أي تعقيدات في صراع البقاء.