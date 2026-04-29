الأربعاء 29 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
9 لاعبين فقط يسجلون أهداف كلباء.. وموناغلو في الصدارة

كلباء
29 ابريل 2026 18:30

 
فيصل النقبي (كلباء)

 

أخبار ذات صلة
رازوفيتش: منتخب الإمارات جيد وكان يستحق التواجد في المونديال
«الجولة 25» لدورينا 10و11 مايو المقبل

تكشف أرقام نادي كلباء في دوري أدنوك للمحترفين موسم 2025-2026 حتى الجولة 23 عن أثر هجومي محدود جداً، بعدما توزّعت أهداف الفريق على 9 لاعبين فقط، في مؤشر واضح على قلة تنوع مصادر التسجيل داخل الفريق.
ويتصدر الإيراني شهريار موناغلو قائمة هدافي كلباء برصيد 8 أهداف، بينها 3 من ركلات جزاء، ليؤكد دوره المحوري في الخط الأمامي، فيما جاء المدافع الفنزويلي رينيه ريفاس ولاعب الوسط سامان قدوس في المركز الثاني برصيد 5 أهداف لكل منهما، مع تسجيل قدوس هدفاً من ركلة جزاء.
وسجّل كل من أحمد شحدة أبوناموس، وسيكو بابا جساما هدفين لكل لاعب، بينما أحرز هدفاً واحداً كل من أحمد نور الله، وميا بلازيتش، ونيمانيا يوفيتش، وياسر حسن البلوشي.
وبذلك يصل مجموع أهداف الفريق إلى 27 هدفاً، بعد إضافة هدف عكسي سجله لاعب البطائح عمر كيتا في مرماه، وهو رقم يعكس استمرار الاعتماد على عدد محدود من اللاعبين في الجانب الهجومي، ويضع الجهاز الفني أمام ضرورة توسيع دائرة التسجيل خلال الجولات المقبلة.
ويحتل كلباء حالياً المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة، في وضع يتطلب المزيد من التركيز لتفادي أي تعقيدات في صراع البقاء.

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان
«كاف» و«يويفا» يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير كرة القدم حتى 2031
«كاف» و«يويفا» يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير كرة القدم حتى 2031
«الشارقة لرياضة المرأة» تختتم بطولة المدارس التخصصية للسلة والطائرة
«الشارقة لرياضة المرأة» تختتم بطولة المدارس التخصصية للسلة والطائرة
لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي توافق على تعيين كيفن وورش رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي
ميلنر: هذا هو الفارق بين دروجبا ومحمد صلاح
ميلنر: هذا هو الفارق بين دروجبا ومحمد صلاح
