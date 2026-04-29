رازوفيتش: منتخب الإمارات جيد وكان يستحق التواجد في المونديال

معتز الشامي (أبوظبي)

فتح المدرب الصربي رازوفيتش، المدير الفني السابق لأندية كلباء والظفرة والوحدة، قلبه في حوار خاص مع «الاتحاد»، تناول خلاله العديد من الملفات الساخنة، بدءاً من تقييمه لمستوى الدوري الإماراتي، ووصولاً إلى رأيه في حظوظ منتخب الإمارات في كأس آسيا 2027 ومستقبله القاري والعالمي.

بدأ رازوفيتش بالحديث عن التغييرات الكبيرة في مستوى دورينا، والجودة الكبيرة التي وصل إليها فنياً وتنظيمياً، مقارنة بأول موسم وفد إليه قبل أكثر من 7 سنوات، وعن تقييمه لمستوى الدوري الإماراتي مقارنة ببداياته، أكد رازوفيتش أن الفارق كبير للغاية، وقال: «الدوري اليوم أقوى بكثير، عندما بدأت كان عدد الأجانب 3+1، أما الآن فالوضع مختلف تماماً مع وجود 10 لاعبين أجانب ومقيمين، وهو ما رفع الجودة بشكل واضح»، وأضاف «هناك لاعبون مميزون غيّروا المستوى الفني، والدوري تطور بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وأصبح أكثر تنافسية وقوة».

وفيما يخص المنتخب الإماراتي، أبدى رازوفيتش قناعته بقدرة «الأبيض» على المنافسة القارية أمام أي منتخب بغرب آسيا، ويرى أن «الأبيض» كان الأفضل، وقال: «كنت أتمنى تأهل الإمارات إلى كأس العالم، الفريق لم يكن محظوظاً، ومن وجهة نظري هو أفضل من منتخبات مثل قطر والعراق، بالتأكيد نحن سعداء بتأهل المنتخبين، لكن إذا نظرنا لقيمة الدوري في الدول الثلاث وقدرات اللاعبين، فبالتأكيد منتخب الإمارات كان يستحق وقدم مستويات جيدة، لكن التوفيق تخلى عنه».

وأضاف: «في كرة القدم أحياناً لا تسير الأمور كما يجب رغم الأداء الجيد، لكن إذا تم الإعداد بشكل صحيح، فإن فرصة الإمارات في كأس آسيا ستكون قوية، وأرى أن هذا الأمر ليس مستحيلاً، إذا ما تم الاستعداد بكل تركيز وقوة للبطولة وتوفير عوامل النجاح من معسكرات واحتكاك مناسب ووفرة لاعبين أصحاب قدرات مميزة، فالأمر وارد تماماً وليس مستحيلاً».

وتطرق رازوفيتش إلى الجدل الدائر حول إمكانية استبعاد إيران من مونديال 2026، والضغوط التي تمارسها إيطاليا لتحقيق ذلك ومشاركة «الأزوري» بدلاً من المنتخب الإيراني، وقال «إذا حدث ذلك، أرى أن منتخب الإمارات هو الأحق بالمشاركة، لأنه ممثل للقارة الآسيوية، ويجب أن يقاتل الاتحاد وكل المسؤولين عن المنتخب على تلك الفرصة، لأن منتخب الإمارات كان ولا يزال الأعلى تصنيفاً بعد الفرق المتأهلة».

وعن كواليس رحيله عن كلباء، أوضح رازوفيتش أن القرار جاء بعد اتفاق مع الإدارة، قائلاً «تحدثت مع الإدارة، وكان القرار الأفضل هو الرحيل، التجربة كانت جيدة، والعلاقات مع الجميع ممتازة حتى الآن، وأقدرهم تماماً في شركة الكرة ومجلس الإدارة»

وأضاف «حاولت تقديم أفضل ما لدي، لكن في بعض الأحيان لا تكون محظوظاً أو لا تتمكن من تطبيق رؤيتك بالكامل، وقد يحدث اختلاف في وجهات النظر، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم»، وأشاد بكلباء فقال: «كلباء فريق جيد ويملك عناصر مميزة، إضافة إلى ملعب وأكاديمية قوية، وأعتقد أن لديه مستقبلاً جيداً، ويستحق الأفضل في الفترة المقبلة».

واختتم رازوفيتش حديثه بالتأكيد على تلقيه عروضاً جادة حالياً للعودة للدوري السعودي، بالإضافة لعرض من أحد الأندية الإماراتية لم يذكر اسمه، فضلاً عن وجود عرض من الدوري المصري، ولكنه يفضل البقاء في الخليج، سواء في الدوري الإماراتي أو السعودي، وهو ما سيحسمه خلال الشهر المقبل بالتنسيق مع مدير أعماله.