رئيس مجلس الشارقة الرياضي يزور 5 أندية



الشارقة (الاتحاد)

واصل الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي زياراته الميدانية لأندية الإمارة، حيث زار في اليومين الماضيين أندية الشارقة للفروسية والسباق، والشارقة لسباقات الهجن، والحمرية الثقافي الرياضي، والشطرنج والثقافة للفتيات، والشارقة الثقافي للشطرنج، واستعرض خلال الزيارات خطط وبرامج النشاط وتفقد المنشآت والمرافق، وناقش التحديات التي يواجهونها في مجالات التنفيذ.

رافق رئيس المجلس في الزيارات وفد ضم كلاً من: الدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان نائب رئيس المجلس والأعضاء الدكتور عبدالرحمن الياسي وعبدالله سلطان الدح والمهندس عادل صالح الحمادي والدكتور سيف أحمد الزعابي وعبدالله محمد المليح وحنان محمد المحمود، وأمين عام المجلس محمد عبيد الحصان.