الأربعاء 29 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تأهل خليفة الكعبي لاعب القوس والسهم إلى أولمبياد داكار للشباب

29 ابريل 2026 22:00


الشارقة (وام)
أعلن اتحاد القوس والسهم تأهل خليفة مصبح الكعبي لاعب المنتخب الوطني ونادي المدام الثقافي الرياضي إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب، المقررة في العاصمة السنغالية داكار في الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر المقبلين.
وأكد الاتحاد انضمام الكعبي إلى زميلته في المنتخب الوطني هدى آل علي من نادي الفجيرة للفنون القتالية، والمتأهلة إلى النهائيات أيضاً، بعد نتائجهما المميزة في بطولتي العالم للشباب بكندا 2025، وأوروبا بسلوفينيا 2025، والبطولة العربية بتونس 2025.
وقالت هنادي خليفة الكابوري، رئيس الاتحاد، إن تأهل الكعبي وآل علي خطوة نوعية تؤكد مدى التطور الذي حققته اللعبة، والاستراتيجيات المستقبلية التي يعمل عليها الاتحاد بالتعاون مع الأندية، والبطولات المتنوعة التي يتم تنظيمها في عدد من إمارات الدولة.
وأوضحت أن الاتحاد يواصل الارتقاء بمنظومة العمل، وتوفير المتطلبات المحفزة للتطور، لرفع مستوى التنافسية في البطولات الدولية، وتأسيس قاعدة صلبة من العناصر، ودعم المنتخبات الوطنية بالكفاءات التدريبية العالمية.
بدوره وصف سلطان محمد معضد بن هويدن الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي المدام، تأهل الكعبي إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب، بأنه خطوة استراتيجية، ومحصلة مهمة للتطور الذي تشهده اللعبة في الدولة، وجهود النادي في التعاون مع الاتحاد في تنظيم المنافسات، وتوفير البيئة الداعمة لرفع مستوى المهارات، وتعزيز الشغف بممارسة الأنشطة الرياضية، بدعم مجلس الشارقة الرياضي.

اتحاد القوس والسهم
أولمبياد الشباب
دورة الألعاب الأولمبية للشباب
نادي الذيد
آخر الأخبار
رواد «أرتميس 2» يحيطون بالرئيس الأميركي خلال إجابته على أسئلة الإعلام في البيت الأبيض (وكالات)
الأخبار العالمية
اقتصاد
«الإمارات دبي الوطني» يصدر سندات رأس المال الإضافي من الفئة الأولى بقيمة 750 مليون دولار
اليوم 23:21
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل المستشار الأول لرئيس الوزراء الكندي لشؤون السياسة الخارجية والدفاع والأمن
اليوم 22:38
علوم الدار
خليفة بن طحنون بن محمد يُقدِّم واجب العزاء في وفاة عبدالله مانع المهيري
اليوم 22:32
اقتصاد
«المركزي» يبقي على سعر الأساس عند 3.65%
اليوم 22:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©