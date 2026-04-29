أرسنال وأتلتيكو مدريد يتعادلان بركلتي جزاء في دوري أبطال أوروبا



مدريد (د ب أ)

عاد أرسنال بتعادل ثمين من خارج أرضه مع أتلتيكو مدريد بنتيجة 1/ 1 في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء أمس الأربعاء، تقدم أرسنال بهدف في الشوط الأول، سجله فيكتور جيوكيريس من ركلة جزاء في الدقيقة 44، ورفع جيوكيريس رصيده إلى 5 أهداف في 13 مباراة بدوري الأبطال هذا الموسم.

وفي الشوط الثاني، أدرك أتلتيكو التعادل بركلة جزاء أخرى سددها جوليان ألفاريز في الدقيقة 56، ليحتفل بهدفه العاشر في 14 مباراة بالمسابقة القارية.

بهذا التعادل يتأجل الحسم لمباراة الإياب التي ستقام الثلاثاء المقبل على ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن.

وكان أتلتيكو مدريد تأهل لهذا الدور بعد إقصاء منافسه المحلي برشلونة بالفوز 3/ 2 في مجموع المباراتين، بينما أطاح أرسنال بسبورتنج لشبونة البرتغالي.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في المباراة النهائية التي ستقام 30 مايو مع الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان حامل اللقب ضد بايرن ميونيخ.

وحسم الفريق الباريسي مواجهة الذهاب لصالحه بفوز مثير بنتيجة 5/ 4 مساء أمس الثلاثاء في العاصمة الفرنسية، ويلتقي الفريقان إياباً مساء الأربعاء على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ.