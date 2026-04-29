الخميس 30 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أرسنال وأتلتيكو مدريد يتعادلان بركلتي جزاء في دوري أبطال أوروبا

30 ابريل 2026 01:11


مدريد (د ب أ)
عاد أرسنال بتعادل ثمين من خارج أرضه مع أتلتيكو مدريد بنتيجة 1/ 1 في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء أمس الأربعاء، تقدم أرسنال بهدف في الشوط الأول، سجله فيكتور جيوكيريس من ركلة جزاء في الدقيقة 44، ورفع جيوكيريس رصيده إلى 5 أهداف في 13 مباراة بدوري الأبطال هذا الموسم.
وفي الشوط الثاني، أدرك أتلتيكو التعادل بركلة جزاء أخرى سددها جوليان ألفاريز في الدقيقة 56، ليحتفل بهدفه العاشر في 14 مباراة بالمسابقة القارية.
بهذا التعادل يتأجل الحسم لمباراة الإياب التي ستقام الثلاثاء المقبل على ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن.
وكان أتلتيكو مدريد تأهل لهذا الدور بعد إقصاء منافسه المحلي برشلونة بالفوز 3/ 2 في مجموع المباراتين، بينما أطاح أرسنال بسبورتنج لشبونة البرتغالي.
ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في المباراة النهائية التي ستقام 30 مايو مع الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان حامل اللقب ضد بايرن ميونيخ.
وحسم الفريق الباريسي مواجهة الذهاب لصالحه بفوز مثير بنتيجة 5/ 4 مساء أمس الثلاثاء في العاصمة الفرنسية، ويلتقي الفريقان إياباً مساء الأربعاء على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ.

أخبار ذات صلة
التحدي الـ11 في القرن الحالي.. فريقان «بلا ألقاب» في نصف نهائي «الأبطال»
كومباني رداً على إنريكي: لا لم استمتع بمشاهدة مباراة سان جيرمان والبايرن
أرسنال
أتلتيكو مدريد
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
مايكل أرتيتا
آخر الأخبار
أرسنال وأتلتيكو مدريد يتعادلان بركلتي جزاء في دوري أبطال أوروبا
الرياضة
أرسنال وأتلتيكو مدريد يتعادلان بركلتي جزاء في دوري أبطال أوروبا
30 ابريل 2026
رئيس الدولة يهنئ هاتفياً علي الزيدي بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ هاتفياً علي الزيدي بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة
30 ابريل 2026
بشراكة إماراتية - أميركية - بريطانية.. «منتدى أبوظبي للسلم» ينظم «قمة السلام النيجيرية» بمجلس اللوردات البريطاني
علوم الدار
بشراكة إماراتية - أميركية - بريطانية.. «منتدى أبوظبي للسلم» ينظم «قمة السلام النيجيرية» بمجلس اللوردات البريطاني
30 ابريل 2026
رواد «أرتميس 2» يحيطون بالرئيس الأميركي خلال إجابته على أسئلة الإعلام في البيت الأبيض (وكالات)
الأخبار العالمية
ترامب يبحث مع بوتين إمكانية وقف إطلاق النار في أوكرانيا
اليوم 23:28
«الإمارات دبي الوطني» يصدر سندات رأس المال الإضافي من الفئة الأولى بقيمة 750 مليون دولار
اقتصاد
«الإمارات دبي الوطني» يصدر سندات رأس المال الإضافي من الفئة الأولى بقيمة 750 مليون دولار
اليوم 23:21
