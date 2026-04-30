أهداف حديقة الأمراء تعيد فتح ملف أعلى نتائج «الأبطال»

أهداف حديقة الأمراء تعيد فتح ملف أعلى نتائج «الأبطال»
30 ابريل 2026 11:00

معتز الشامي (أبوظبي)
شهدت بطولة دوري أبطال أوروبا 14 مباراة تم فيها تسجيل 9 أهداف أو أكثر منذ إعادة تسمية البطولة في عام 1992، وجاء 21.4% منها في نظام الدوري الجديد الذي تم تقديمه موسم 2024-2025.
وكانت آخر هذه المباريات هي المواجهة الملحمية بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ الأخيرة، في ذهاب نصف النهائي على ملعب حديقة الأمراء، والتي انتهت بفوز الفريق الفرنسي 5-4، لتصبح هذه المباراة الأعلى تسجيلاً للأهداف في تاريخ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ولكن ما هي المباراة التي تحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف بدوري أبطال أوروبا؟.
وتحمل مباراة بروسيا دورتموند 8-4 ليجيا وارسو، بالجولة الخامسة من موسم 2016-2017، الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف بدوري أبطال أوروبا بـ 12 هدفاً.
وفي المركز الثاني بـ 11 هدفا، تأتي مباراة موناكو 8-3 ديبورتيفو لا كورونيا في دور المجموعات عام 2003. كانت هذه المباراة تحمل الرقم القياسي لأعلى عدد من الأهداف في مباراة واحدة بدوري الأبطال لمدة 13 عاماً، قبل فوز دورتموند على ليجيا وارسو عام 2016، وتحتل مباراة بايرن ميونيخ 9-2 دينامو زغرب، المركز الثالث (11 هدفاً أيضاً)، والتي جاءت في الجولة الأولى من موسم 2024-2025، ويليها مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ، الشهيرة، في ربع نهائي موسم 2019-2020 المتأثر بجائحة كوفيد-19، والتي انتهت بفوز الفريق الألماني 8- 2، لتظل المباراة الأعلى تسجيلاً للأهداف في الأدوار الإقصائية، فيما شهدت 10 مباريات تسجيل 9 أهداف في البطولة.

أسعار الوقود في الإمارات لشهر مايو
اقتصاد
أسعار الوقود في الإمارات لشهر مايو
اليوم 10:09
المؤتمر الدولي لنخيل التمر يعلن خريطة طريق للابتكار الزراعي والاستدامة والأمن الغذائي
علوم الدار
المؤتمر الدولي لنخيل التمر يعلن خريطة طريق للابتكار الزراعي والاستدامة والأمن الغذائي
اليوم 13:36
«الشارقة للتراث» يدعم الأسر المنتجة لتعزيز استدامة الحِرف التقليدية والهوية الثقافية
علوم الدار
«الشارقة للتراث» يدعم الأسر المنتجة لتعزيز استدامة الحِرف التقليدية والهوية الثقافية
اليوم 12:52
«دولي السيارات» يُوسّع نطاق «التنقل الآمن للجميع والحياة»
الرياضة
«دولي السيارات» يُوسّع نطاق «التنقل الآمن للجميع والحياة»
اليوم 12:45
"مِراس" تُرسي عقود بناء بقيمة 2.4 مليار درهم لتنفيذ مراحل جديدة من مجمعات "ذا إيكرز" بدبي
اقتصاد
"مِراس" تُرسي عقود بناء بقيمة 2.4 مليار درهم لتنفيذ مراحل جديدة من مجمعات "ذا إيكرز" بدبي
اليوم 12:34
