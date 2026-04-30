ثلاثي بايرن المرعب يحكم السيطرة على أوروبا

معتز الشامي (أبوظبي)

استمتع عشاق كرة القدم حول العالم بمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث قدم العملاقان الفرنسي والألماني أداءً هجومياً قوياً، ليُسفر اللقاء عن تسجيل 9 أهداف.

ورغم تفوق باريس سان جيرمان الطفيف، إلا أن قوة هجوم بايرن ميونيخ الهائلة تمنحهم ثقة كبيرة قبل مباراة الإياب.

وكان خط هجوم بايرن ميونيخ في قمة تألقه، حيث افتتح هاري كين التسجيل لعملاق البوندسليجا من ركلة جزاء بعد 17 دقيقة فقط من بداية المباراة، قبل أن يضيف مايكل أوليس الهدف الثاني قبيل نهاية الشوط الأول، ثم جاء هدف من دايوت أوباميكانو، وأعقبه تسجيل جديد من لويس دياز للهدف الرابع لبايرن في الدقيقة 68، ليحقق الثلاثي إنجازاً رائعاً.

ووصل ثلاثي بايرن ميونيخ الهجومي إلى 100 هدف مجتمعين في جميع المسابقات هذا الموسم، حيث يتصدر هاري كين القائمة، برصيد 54 هدفاً في 46 مباراة، يليه دياز برصيد 26 هدفاً في 46 مباراة مع بايرن، ثم أوليس الذي أكمل المئة هدف بتسجيله 20 هدفاً في 47 مباراة.

وما يزيد هذا الإنجاز روعة هو أن لا أحد من ثلاثيات الهجوم الأخرى في أوروبا يقترب من هذا الرقم.

وفي المركز الثاني بقائمة أفضل ثلاثي هجومي في الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم، يأتي ثلاثي ريال مدريد؛ كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، وفيديريكو فالفيردي، والذين سجلوا مجتمعين 69 هدفاً.

يليهم مباشرة ثلاثي برشلونة؛ لامين يامال، ورافينيا، وفيران توريس برصيد 62 هدفاً، ثم ثلاثي مانشستر سيتي؛ إيرلينج هالاند، وفيل فودين، وريان شرقي في المركز الرابع برصيد 55 هدفاً في جميع المسابقات.

وباستثناء عملاقا إسبانيا، فإن معظم الثلاثيات ضمن أفضل 10 ثلاثيات هجومية هذا الموسم بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى تسجل حوالي نصف عدد الأهداف التي يسجلها كين ورفاقه.

ويحتل ثلاثي بايرن ميونيخ بـ 100 هدف حتى الآن، المركز السابع بقائمة أفضل ثلاثيات الهجوم تسجيلاً للأهداف منذ عام 2000 (القرن 21)، فمن هم الثلاثي المتصدر؟.

الثلاثي ميسي سواريز نيمار (131 هدفاً، 2015-2016)، وبلغت حقبة "MSN" ذروتها في منتصف موسم 2015-2016، عندما تجاوزوا رصيد الموسم السابق وسجلوا معاً 131 هدفاً، وهو رقم قياسي لم يضاهى.

وفي هذا الموسم، تصدر سواريز قائمة الهدافين برصيد 59 هدفاً، بينما أضاف ميسي 41 هدفاً ونيمار 31 هدفاً، ليحافظ برشلونة على لقبي الدوري الإسباني وكأس الملك.

والمثير للدهشة، أنه كان من الممكن أن يكون الرقم أكبر، حيث انتهى دفاعهم عن لقب دوري أبطال أوروبا عند مرحلة ربع النهائي، ما حرم ثلاثي الهجوم من مباراتين أو ثلاث مباريات أخرى لتعزيز رصيدهم من الأهداف.