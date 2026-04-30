السعودية تنسحب من تمويل «ليف جولف»

لوس أنجلوس(أ ف ب)

سيتوقف صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن تمويل سلسلة "ليف جولف" بنهاية موسم 2026، ما يُلقي بظلال من الشك على مستقبل هذه السلسلة، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "ليف جولف" التي أبصرت النور عام 2022 كمنافس رئيس لسلسلة "بي جي أيه" تعتزم إبلاغ موظفيها ولاعبيها الخميس، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيتوقف عن تمويل البطولة بعد صيف هذا العام.

وأفادت شبكة "سي أن بي سي" أن السلسلة التي أنفقت مليارات الدولارات السعودية لاستقطاب نخبة لاعبي العالم، بمن فيهم الأميركيان برايسون ديشامبو وفيل ميكلسون، ستدرس "بدائل استراتيجية" لمواصلة عملياتها.

واستندت كل من صحيفة "وول ستريت جورنال" وشبكة "سي أن بي سي" إلى مصادر متعددة لم تسمّها.

ولم تُدلِ شركة "ليف جولف" بأي تعليق حتى الآن.

وكانت التقارير قد أشارت في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن السلسلة المنفصلة على وشك الانهيار، بسبب احتمال سحب التمويل السعودي.

وترددت شائعات بأن داعمي "ليف" في الرياض قد تراجعوا عن دعمهم للمشروع الباهظ التكلفة، والذي يُقال إنه كلفهم أكثر من 5 مليارات دولار حتى الآن.

ونفى سكوت أونيل الرئيس التنفيذي لشركة "ليف جولف"، هذه التقارير، متعهداً بمواصلة الموسم "بكامل قوته"، مع أنه أقر أن الدوري سيضطر "على الأرجح" إلى جمع الأموال مستقبلاً.

وقد يُعرّض انهيار سلسلة "ليف جولف" مسيرة نجومه وأرباحهم للخطر.

انشق لاعبون مثل ديشامبو عن سلسلة "بي جي أيه" في ظروف مثيرة للجدل، وقد يواجهون عقوبات قاسية إذا حاولوا العودة.

قال براين رولاب الرئيس التنفيذي لسلسلة "بي جي أيه" لصحيفة "وول ستريت جورنال" هذا الأسبوع "كانت هناك قوانين، وقد تم انتهاكها. مع القوانين تأتي المساءلة".

وأجلت "ليف جولف" هذا الأسبوع الجولة المقررة في يونيو في نيو أورلينز الثلاثاء، وقال المسؤولون إنهم يأملون في إعادة جدولة هذه الجولة في وقت لاحق من هذا العام.

ستُقام جولة "ليف جولف" المقبلة في الفترة من 7 إلى 10 مايو في ملعب ترامب الوطني بضواحي واشنطن. أما الجولة الأخيرة المقررة لهذا الموسم فستُقام في إنديانا بوليس بين 20 إلى 23 أغسطس المقبل.