شرطة دبي تُتوج الفائزين بسباق «فخورين بالإمارات»

3 مايو 2026 15:14

 

دبي (وام)
توّجت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع اتحاد الدراجات الهوائية، الفائزين في سباق «فخورين بالإمارات» للدراجات، بعد منافسة قوية شهدتها مراحل السباق التي امتدت لمسافة 60 كيلومتراً، وشهد حفل التتويج المهندس منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الدراجات، واللواء مروان جلفار، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، إلى جانب عدد من القيادات الشرطية والمسؤولين.
وفاز في فئة الرجال المفتوحة، جريجا بول، بالمركز الأول، وحل سفيان حدي، ثانياً، وجاء راشد البلوشي، في المركز الثالث.
وفي فئة المواطنين «الهواة»، فاز سعيد البلوشي، بالمركز الأول، تلاه حمد الصابري، في المركز الثاني، ثم سعيد الوهيبي، في المركز الثالث.
أما في فئة السيدات المفتوحة، فحلت مادي بلاك، أولاً، تلتها أنيس كانتيرا، في المركز الثاني، وجاءت سماح خالد، في المركز الثالث، فيما فازت بالمركز الأول في فئة المواطنات «هواة»، موزة المنصوري، تلتها نورة الغفلي، ثانية، ثم آمال مبارك، ثالثة.
وكرّمت القيادة العامة لشرطة دبي اتحاد الدراجات، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والمتطوعين، تقديراً لجهودهم في إنجاح السباق.
يُذكر أن السباق انطلق من أمام مركز شرطة ند الشبا، مروراً بالقرية العالمية عبر شارع الشيخ زايد بن حمدان، وصولاً إلى خط النهاية في مركز ند الشبا، فيما بلغت قيمة الجوائز 264 ألف درهم.

